Cilde buz uygulama işlemi son zamanlarda cilt bakımında popüler oldu. Buzun cilde sıkılaştırma etkisi yanı sıra kan dolaşımını hızlandırarak hücre yenilenmesine destek olmaktadır. Peki, cilde buz uygulamanın faydaları neler? Buz cildi sıkılaştırır mı?

Cilde buzla masaj yapmak en pratik ve en etkili doğal bakım yöntemlerinden biridir. Son zamanlarda evlerde sıkça uygulanan bu cilt bakım yöntemiyle cildinize buz ile masaj yaptığınızda kan dolaşımını hızlandırıp, hücre yenilenmesine destek olabilirsiniz. Peki, cilde buz uygulamanın faydaları neler?

CİLDE BUZ UYGULAMANIN FAYDALARI NELER?

İLTİHABI ÖNLER

Buz cildinizdeki iltihabı azaltır. Şişkinliği ve kızarıklığı engeller. Sivilce ve aknelerin görünümünü azaltır.

Buzla yüz bakımı, enflamatuar ajanların neden olduğu tetikleyicileri sakinleştirerek rosacea ve akne ile uğraşan insanlara yardımcı olur.

CİLDİ YATIŞTIRIR

Buzlanma tahrişi yatıştırır ve sivilcenin şişmesini ve kızarıklığını azaltmaya yardımcı olur.

Sivilce merhemlerinin işe yaraması için şiş ve şiş yüzden kurtulmaya yardımcı olur.

Parlak ve parlak bir cilt kazandırmaya yardımcı olur.

GÖZENEKLERİ SIKILAŞTIRIR

Buzla yüz bakımı, gözenek boyutunun küçülmesine yardımcı olarak birikintiler ve aşırı sebumdan kaynaklanan genişlemiş tıkanmış gözeneklerden kurtulmanıza yardımcı olur ve size daha pürüzsüz bir cilt sağlar.

CİLDİN DÖKÜLMESİNİ ÖNLER

Cilde buzla masaj yapmak ölü hücrelerin pul pul dökülmesine yardımcı olur ve yeni hücre büyümesini destekler.

Cilt tonunu eşitler ve cildiniz daha sağlıklı görünür.

CİLDİ SIKILAŞTIRMAYA YARDIMCI

Her gün 10- 15 dakika cildinize buzla masaj yaparak cildinizi sarkmasını engelleyebilirsiniz. Buz cildi sıkılaştırır ve toparlar. Kırışıkların ve ince çizgilerin görünümünü azaltarak cildi gençleştirir.