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Cilde iyi gelen yağlar neler? Cilt bakımının sırları, cildi güzelleştirmenin yolları neler?

Cilt bakım rutininin alışagelmiş uygulamalarından bakım yağları son zamanlarda popüler oldu. Bu yağlardan biri de Zeytinyağı. Cildi besleyen ve onaran Zeytinyağının hücre yenilenmesi gibi pek çok yararı mevcut. Peki, Cilde hangi yağlar iyi gelir? Zeytinyağının cilde faydaları neler?

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 21:12
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Cilde hangi yağlar iyi gelir? Zeytinyağının cilde faydaları neler?

Cilde iyi gelen yağlar neler? Cilt bakımının sırları, cildi güzelleştirmenin yolları neler?
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Popülerleşen cilt bakım rutinlerinden olan cilt bakım yağlarına talep attı. Özellikle de Zeytinyağı gibi yağlar doğal içerikleriyle çok talep görüyor. Peki, Cilde hangi yağlar iyi gelir? Zeytinyağının cilde faydaları neler?

Son zamanlarda profesyonel bakım yerine doğal yağlarla cilt bakımı daha popüler hale geldi. Bu doğal yağlar, cilt hücrelerinin yenilenmesine destek olarak kırışıklık, ince çizgiler ve sarkma gibi yaşlanma belirtileri ile savaşıyor. Cildi besleyen ve onaran bu yağlar sayesinde her zaman sıkı ve pürüzsüz bir cilde sahip olabilirsiniz. Bu yağların faydasını görebilmek için cilt bakım rutinine dahil etmeniz gerekir. Peki, hangi yağlar cilde iyi geliyor?

ZEYTİNYAĞININ CİLDE FAYDALARI NELER?

Zeytinyağı A, D, E ve K vitaminleri içermesiyle tüm vücuda uygulanabilir. Bu sebeple zeytinyağı en çok tercih edilen cilt bakım yağlarındandır. Peki, zeytinyağının faydaları neler?

-Cilde adete nem depolar.

-Zeytinyağı cildi nemlendirdiği için dış etkenlere karşı güçlü hale getirir.

-Cildin kırışmasını engeller.

-İnce çizgilerin görünümünü azaltır.

-Zeytinyağı cildi besler ve hücre yenilenmesini destekler.

-Koyu cilt lekelerinin görünümünü azaltır.

Zeytinyağını temiz cildinize masaj yaparak uygulayabilirsiniz ya da kullandığınız nemlendirici kremlerin içerisinde 1-2 damla ekleyebilirsiniz.

CİLDE İYİ GELEN YAĞLAR NELER?

-Zeytinyağı

-Kuşburnu Yağı

-Jojoba Yağı

-Üzüm Çekirdeği yağı

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