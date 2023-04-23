Editör: Naim Arıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Cilt güzelliğinde etkili olduğu iddia edilen pek çok endüstriyel bakım malzemesinin kaynağı da doğadan elde edilen bitkiler olduğu biliniyor.

Cilde iyi gelen bitkiler belli oldu. İşte listesi…

Cilde iyi gelen 6 şifalı bitki

-Papatya

-Biberiye

-Lavanta

-Adaçayı

-Anason tohumu

-Aloe vera

CİLT NEDİR?

Cilt vücudun en geniş organıdır ve koruyucu bariyer görevi yapar. Cildin sağlığı ve yüzey görüntüsü çevresel faktörler ve aşağı katmanları oluşturan bileşenlerin fonksiyonu ile belirlenir.

GENÇ BİR CİLDE SAHİP OLMAK İSTEYENLERİN UZAK DURMASI GEREKEN 9 BESİN…

1. Konserve çorba

2. Meyveli smoothie

3. Enerji içecekleri

4. Derin yağda kızartılmış yiyecekler

5. Pirinç patlağı

6. Margarin

7. Makarna

8. Agave şurubu

9. Aromalı yoğurtlar