Cildi mahveden 5 besin! Yüzü haritaya çeviriyor ağzınıza sürmeyin!

Son yıllarda dermatologlar, cilt sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek bazı yaygın besinler hakkında uyarılarda bulundu. Bu besinler, sadece kırışıklık, akne ve lekeler gibi cilt problemlerine yol açmakla kalmaz, aynı zamanda cildin yaşlanma sürecini hızlandırabilir.

İşte dermatologların uyardığı, cildinizi olumsuz etkileyebilecek 5 besin:

1. Şekerli Gıdalar ve Rafine Karbonhidratlar

Şekerli gıdalar, ciltteki en yaygın sorunlardan biri olan akneye neden olabilir.

Dermatolog ve "The Beauty of Dirty Skin" adlı kitabın yazarı Dr. Whitney Bowe, şekerin cilt üzerindeki etkilerini şöyle açıkladı:

"Şekerin vücuttaki insülin seviyelerini yükseltmesi, yağ üretimini artırır ve bu da aknelerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Ayrıca, şekerin vücutta serbest radikalleri artırarak, cildin daha hızlı yaşlanmasına yol açtığını da biliyoruz."

Şekerin fazla tüketilmesi, cildin kolajen üretimini olumsuz yönde etkiler ve bu da cilt elastikiyetini kaybetmesine ve erken kırışıklıkların oluşmasına neden olabilir.

2013'te yapılan bir araştırma, aşırı şeker tüketiminin, vücutta glikasyon adı verilen bir süreç başlattığını ve bu süreçte şekerin ciltteki kollajen lifleriyle bağ kurarak onların hasar görmesine yol açtığını buldu.

2. Süt ve Süt Ürünleri

Süt ve süt ürünleri, özellikle akneye yatkın ciltler için bir tehdit oluşturabilir.

Dr. Sandra Lee, diğer adıyla "Dr. Pimple Popper", akne hastaları için süt ve süt ürünlerini sınırlamanın önemli olduğunu vurgulayarak, "Süt, insülin benzeri büyüme faktörlerini (IGF-1) artırabilir, bu da akneye yol açan yağ üretimini tetikler" dedi.

Yapılan bilimsel çalışmalar, süt ürünlerinin özellikle gençlerde ve hormonları dengesiz olan kişilerde, cilt problemlerine yol açabileceğini gösterdi.

2016 tarihli bir araştırma, süt ürünleriyle bağlantılı akne vakalarının, özellikle düşük yağlı sütlerde daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

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3. İşlenmiş Etler

İşlenmiş etler, aşırı miktarda tuz ve katkı maddeleri içerdikleri için cildin yaşlanmasına ve iltihaplanmaya neden olabilir. Dr. David Perlmutter, nörolog ve "Grain Brain" kitabının yazarı, işlenmiş etlerin yalnızca kalp sağlığını değil, cilt sağlığını da olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor. "İşlenmiş etler, ciltteki kolajen liflerinin hasar görmesine ve iltihaplanmaya yol açarak erken yaşlanmaya neden olabilir."

2019'da yapılan bir araştırma ise, işlenmiş etlerin vücutta serbest radikalleri artırarak ciltteki oksidatif stresi tetiklediğini ve bunun da kırışıklık oluşumunu hızlandırdığını göstermiştir.

4. Trans Yağlar

Trans yağlar, cildin yaşlanmasına ve sivilce oluşumuna neden olabilecek zararlı yağlardır. Bu tür yağlar genellikle paketli gıda ve fast foodlarda bulunur.

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Dermatolog ve cilt sağlığı uzmanı Dr. Susan Evans, "Trans yağlar cildin elastikiyetini kaybetmesine neden olabilir ve inflamasyonu artırarak akne oluşumunu tetikler. Ayrıca, trans yağlar ciltteki kan dolaşımını bozar, bu da cildin solgun görünmesine yol açabilir" dedi.

2020'de yayınlanan bir çalışmada, trans yağların vücutta yağ hücrelerinin büyümesini desteklediği ve bu durumun ciltte yağ bezlerinin tıkanmasına yol açarak akneye neden olduğu bulundu.

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5. Alkol

Alkol, cilt için genellikle zararlı kabul edilen bir başka bileşen.

Dermatolog Dr. Ariel Ostad, alkolün cildin nem dengesini bozduğunu ve vücuttaki toksinleri arttırarak cildin donuk ve sağlıksız görünmesine yol açtığını belirterek, "Alkol, vücuttaki su dengesini bozar ve cildin kurumasına, ince çizgilerin daha belirgin hale gelmesine neden olabilir." sözlerini kullandı.

Alkolün aşırı tüketimi, ciltteki kollajen ve elastin üretimini engeller, bu da kırışıklıkların erken yaşta ortaya çıkmasına neden olabilir.

2017'de yapılan bir araştırma, alkol tüketiminin ciltteki erken yaşlanma belirtilerini artırdığını gösterdi.

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CİLDİNİZİ KORUMAK İÇİN DİKKAT EDİN

Cilt sağlığını korumak için doğru besinleri tüketmek oldukça önemlidir. Şekerli gıdalar, süt ürünleri, işlenmiş etler, trans yağlar ve alkol gibi besinlerin fazla tüketimi, cildinizi olumsuz yönde etkileyebilir ve erken yaşlanmaya yol açabilir.

Dermatologlar, bu besinlerin sınırlı tüketilmesi gerektiğini ve dengeli bir diyetin cilt sağlığına katkıda bulunacağını vurguladı.

Yüzünüzü haritaya çevirmemek için sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, cildinizin genç ve sağlıklı görünmesini sağlayacak.