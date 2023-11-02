Cildi soğuk havadan korumak için 7 öneri

Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, cildi soğuk havadan korumakla ilgili 7 önemli tavsiye verdi.

Cildi soğuk havadan korumak için 7 öneri

Soğuk hava ve rüzgar, cildin koruyucu tabakasını zayıflatır, cildin su kaybını artırır ve cildi kurutur.
Bu durum, deride çatlaklar, tahrişler, kızarıklıklar, kalınlaşma ve kabalaşma gibi sorunlara yol açabilir. Yaşlılarda bu sorunlar daha belirgin olabilir.

Soğuk havadan en çok yüz, dudak ve eller zarar görür. Ancak saçtan tırnağa kadar tüm vücut soğuk havanın etkisinde kalır.

Soğuk havaya bağlı olarak balık pulu hastalığı, sedef hastalığı, atopik egzama, el egzaması, soğuk kurdeşeni gibi deri hastalıkları da kötüleşebilir.

Soğuk hava ve rüzgarın cildin koruyucu tabakasını zayıflattığını söyleyen Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, “Bu durum ciltte kuruluk, çatlaklık, tahriş, kızarıklık, kalınlaşma ve kabalaşma gibi sorunlara yol açabilir. Özellikle yüz, dudak ve eller bu etkiden daha çok zarar görür. Ayrıca soğuk ile kötüleşen bazı deri hastalıkları da vardır. Bu nedenle bu mevsimde cildimizi nemlendirmek, korumak ve uygun bakım ürünleri kullanmak çok önemlidir” dedi.

Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, soğuk havanın cilde olan olumsuz etkilerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Demir, “Soğuk hava ve rüzgar, derimizin koruyucu tabakasını bozar, deriden su kaybını artırır, derimizi kurutur. Bu durum ciltte kuruluk, çatlaklık, tahriş, kızarıklık, kalınlaşma ve kabalaşma gibi sorunlara yol açabilir. Yaş ilerledikçe derinin su tutma kapasitesi azalır ve bu sorunlar daha da şiddetlenir. En çok etkilenen alanlar yüz, dudak ve ellerdir ancak aslında saçtan tırnağa her bölge soğuk havadan etkilenir. Bunun yanında balık pulu hastalığı, sedef hastalığı, atopik egzama, el egzaması, soğuk kurdeşeni gibi soğuk ile tetiklenen hastalıklar da bu mevsimde daha kötü olabilir. Bu nedenle bu mevsimde cildimizi nemlendirmek, korumak ve uygun bakım ürünleri kullanmak çok önemlidir” dedi.

İŞTE 7 ÖNERİ…

Cildi soğuktan korumak için doğru temizleyiciler ile cilt temizliği yapmak, nemlendiriciler kullanmak, güneş koruyucularına devam etmek, terletmeyen kıyafetler giymek, bol su içmek ve sağlıklı beslenmek gerekmektedir.

Öne Çıkanlar
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Son Haberler
AYM’den Tolga Şardan’ın tutukluluğunu etkileyecek flaş hamle Gündem
AYM’den Tolga Şardan’ın tutukluluğunu etkileyecek flaş hamle
Biden'dan Gazze açıklaması: Bir molaya ihtiyaç var Dünya
Biden'dan Gazze açıklaması: Bir molaya ihtiyaç var
Can Tanrıyar hakim ve savcıları canından bezdirmiş. Sacit Aslan açıkladı Magazin
Can Tanrıyar hakim ve savcıları canından bezdirmiş. Sacit Aslan açıkladı
KYK yurdu ve asansörde kalan öğrenciler... Video
KYK yurdu ve asansörde kalan öğrenciler...
Otomotiv satışlarında yeni rekor kırıldı Ekonomi
Otomotiv satışlarında yeni rekor kırıldı
Angelina Jolie’den İsrail’e sert tepki. “Gazze hızla toplu mezara dönüşüyor” Magazin
Angelina Jolie’den İsrail’e sert tepki. “Gazze hızla toplu mezara dönüşüyor”
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden açıklama: Tolga Şardan özgür bırakılmalıdır Gündem
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden açıklama: Tolga Şardan özgür bırakılmalıdır