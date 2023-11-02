Cildi soğuk havadan korumak için 7 öneri

Soğuk hava ve rüzgar, cildin koruyucu tabakasını zayıflatır, cildin su kaybını artırır ve cildi kurutur.

Bu durum, deride çatlaklar, tahrişler, kızarıklıklar, kalınlaşma ve kabalaşma gibi sorunlara yol açabilir. Yaşlılarda bu sorunlar daha belirgin olabilir.

Soğuk havadan en çok yüz, dudak ve eller zarar görür. Ancak saçtan tırnağa kadar tüm vücut soğuk havanın etkisinde kalır.

Soğuk havaya bağlı olarak balık pulu hastalığı, sedef hastalığı, atopik egzama, el egzaması, soğuk kurdeşeni gibi deri hastalıkları da kötüleşebilir.

Soğuk hava ve rüzgarın cildin koruyucu tabakasını zayıflattığını söyleyen Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, “Bu durum ciltte kuruluk, çatlaklık, tahriş, kızarıklık, kalınlaşma ve kabalaşma gibi sorunlara yol açabilir. Özellikle yüz, dudak ve eller bu etkiden daha çok zarar görür. Ayrıca soğuk ile kötüleşen bazı deri hastalıkları da vardır. Bu nedenle bu mevsimde cildimizi nemlendirmek, korumak ve uygun bakım ürünleri kullanmak çok önemlidir” dedi.

Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, soğuk havanın cilde olan olumsuz etkilerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Demir, “Soğuk hava ve rüzgar, derimizin koruyucu tabakasını bozar, deriden su kaybını artırır, derimizi kurutur. Bu durum ciltte kuruluk, çatlaklık, tahriş, kızarıklık, kalınlaşma ve kabalaşma gibi sorunlara yol açabilir. Yaş ilerledikçe derinin su tutma kapasitesi azalır ve bu sorunlar daha da şiddetlenir. En çok etkilenen alanlar yüz, dudak ve ellerdir ancak aslında saçtan tırnağa her bölge soğuk havadan etkilenir. Bunun yanında balık pulu hastalığı, sedef hastalığı, atopik egzama, el egzaması, soğuk kurdeşeni gibi soğuk ile tetiklenen hastalıklar da bu mevsimde daha kötü olabilir. Bu nedenle bu mevsimde cildimizi nemlendirmek, korumak ve uygun bakım ürünleri kullanmak çok önemlidir” dedi.

İŞTE 7 ÖNERİ…

Cildi soğuktan korumak için doğru temizleyiciler ile cilt temizliği yapmak, nemlendiriciler kullanmak, güneş koruyucularına devam etmek, terletmeyen kıyafetler giymek, bol su içmek ve sağlıklı beslenmek gerekmektedir.