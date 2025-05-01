Cildi yaşlandıran 2 besin! Yatmadan önce ağzınıza sürmeyin

Modern yaşamın yoğun temposunda, gece atıştırmaları birçok kişi için vazgeçilmez bir alışkanlık haline geldi. Ancak, dermatoloji ve beslenme uzmanları, yatmadan önce tüketilen bazı besinlerin cilt sağlığını olumsuz etkileyerek yaşlanma sürecini hızlandırdığını vurguladı.

Avustralya’daki Youth Lab AUS’tan Dermatolog Dr. Kate Jameson ve Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan Prof. Walter Willett gibi önde gelen uzmanlar, bu konuda uyardı.

Bilimsel çalışmalar, özellikle yüksek glisemik indeksli gıdalar ve alkolün, ciltte kollajen kaybına ve iltihaplanmaya yol açarak kırışıklıkları artırdığını gösterdi.

İşte yatmadan önce tüketildiğinde cildi yaşlandıran iki kritik besin ve uzman önerileri...

1. Yüksek Glisemik İndeksli Gıdalar: Şekerin Cilde Zararı

Pizza, cips, bisküvi gibi yüksek glisemik indeksli gıdalar, gece tüketildiğinde kan şekerinde ani yükselmeler oluşturdu. Bu durum, insülin seviyelerini artırarak ciltte iltihaplanmayı tetikliyor ve kollajen liflerinde çapraz bağlanmaya neden oldu.

Dr. Kate Jameson, “Yatmadan önce yüksek glisemik gıdalar tüketmek, ciltteki kollajen yapısını bozarak kırışıklık ve sarkmalara yol açıyor” dedi.

Molecular Aspects of Medicine dergisinde yayımlanan bir çalışma, yüksek glisemik diyetlerin sadece cildi yaşlandırmakla kalmayıp, yaşa bağlı makula dejenerasyonu ve katarakt gibi sağlık sorunlarını da tetikleyebileceğini ortaya koydu.

Ayrıca, yüksek şekerli gıdalar, ileri glikasyon son ürünleri (AGEs) adı verilen zararlı bileşiklerin oluşumunu hızlandırdı. AGEs, ciltteki elastikiyeti sağlayan kollajeni tahrip ederek cildin erken yaşlanmasına neden oldu. Prof. Walter Willett, “Rafine karbonhidratlar ve şekerli atıştırmalıklar, cilt sağlığını uzun vadede tehdit eden inflamatuar süreçleri başlatıyor” dedi.

Uzmanlar, gece atıştırması olarak bu tür gıdalar yerine lif içeriği yüksek, düşük glisemik indeksli alternatifler önerdi.

Örneğin, bir avuç badem veya dilimlenmiş elma, hem kan şekerini dengeliyor hem de cilde faydalı antioksidanlar sağladı.

2. Alkol: Cildin Nem Düşmanı

Alkol, özellikle yatmadan önce tüketildiğinde, cildin en büyük düşmanlarından biri. Alkol, dehidrasyona neden olarak cildin nem dengesini bozuyor ve bu da kuru, mat bir görünüme yol açtı.

Dermatolog Dr. Rajani Katta, “Alkol, cildin %63’ünü oluşturan suyu çeker ve cildin kendini yenileme kapasitesini azaltır” dedi.

Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology’de yayımlanan bir çalışma, yüksek alkol tüketiminin yüz bölgesinde kırışıklık ve yaşlanma belirtilerini artırdığını doğruladı.

Alkol ayrıca ciltteki antioksidan seviyelerini düşürerek serbest radikallerin neden olduğu oksidatif stresi artırdı. Bu, kollajen ve elastin liflerinin yıpranmasına, dolayısıyla cildin sarkmasına ve kırışıklıkların derinleşmesine neden oldu. Dr. Katta, “Alkolün cilde zararları, sadece dehidrasyonla sınırlı değil; aynı zamanda iltihaplanmayı tetikleyerek cilt bariyerini zayıflatıyor” diye ekledi.

Uzmanlar, yatmadan önce alkol yerine su veya bitki çayı gibi nemlendirici içecekler tüketilmesini önerdi. Günde en az 2 litre su içmek, cildin nem seviyesini koruyarak yaşlanma belirtilerini azalttı.

UZMANLARDAN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: CİLDİ KORUYAN GECE ALIŞKANLIKLARI

Dermatologlar, cilt yaşlanmasını önlemek için gece atıştırmalarını tamamen bırakmayı değil, daha sağlıklı alternatiflere yönelmeyi önerdi.

Dr. Jameson, “Yatmadan önce hafif, besleyici atıştırmalıklar seçmek, cildin gece boyunca kendini yenilemesine yardımcı olur” dedi.

Önerilen alternatifler arasında şunlar yer aldı:

Yoğurt: Probiyotikler açısından zengin olan yoğurt, bağırsak sağlığını destekleyerek ciltteki iltihaplanmayı azalttı.

Badem: E vitamini ve sağlıklı yağlar içeren badem, cildin nem bariyerini güçlendirdi.

Meyve: Yaban mersini veya kivi gibi antioksidan açısından zengin meyveler, cildi serbest radikallere karşı korudu.

Ayrıca, uzmanlar MIND diyetine benzer bir beslenme yaklaşımını benimsemeyi önerdi. Bu diyet, tam tahıllar, sebzeler, kuruyemişler ve zeytinyağı gibi anti-inflamatuar gıdaları içeriyor ve cilt sağlığını destekledi.

Nutrients dergisinde yayımlanan bir çalışma, Akdeniz tipi beslenmenin ciltteki yaşlanma belirtilerini azalttığını ve bilişsel sağlığı iyileştirdiğini gösterdi.

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BİLİM NE SÖYLÜYOR?

Bilimsel araştırmalar, beslenmenin cilt sağlığı üzerindeki etkisini giderek daha net bir şekilde ortaya koydu. Nutrients dergisinde yayımlanan bir çalışma, yüksek glisemik gıdaların ve alkolün ciltteki glikasyon sürecini hızlandırdığını ve bu süreçte kollajen kaybının arttığını belirtti. Ayrıca, Journal of Cosmetic Dermatology’de yayımlanan bir araştırma, monounsaturated yağlar ve antioksidanlar açısından zengin gıdaların (örneğin avokado ve zeytinyağı) cilt elastikiyetini artırdığını gösterdi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), yaptığı bir açıklamada, şekerli içeceklerin ve işlenmiş gıdaların genel sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Bu tür gıdaların cilt sağlığını da olumsuz etkilediği vurgulandı.

Uzmanlar, gece saatlerinde metabolizmanın yavaşladığını ve bu nedenle ağır, şekerli veya inflamatuar gıdaların cilde daha fazla zarar verebileceğini belirtti.

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Cilt sağlığı, sadece dışarıdan uygulanan kremlerle değil, içten gelen beslenme alışkanlıklarıyla da korundu.

Dr. Rajani Katta, “Cildiniz, yediklerinizin bir aynasıdır. Gece tüketilen yanlış besinler, uzun vadede cildinizin gençliğini çalabilir” dedi.

Yatmadan önce yüksek glisemik gıdalardan ve alkolden kaçınarak, cildinizi gece boyunca yenileyen besinlere yönelmek, kırışıklıkları ve sarkmaları önlemede büyük fark oluşturdu.

Sağlıklı bir cilt için, gece atıştırmalarınızı bilinçli bir şekilde seçin ve cildinize hak ettiği özeni gösterdi.