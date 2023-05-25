Cildi yenileyen çay hangisi

İşte Beyaz çayın 4 önemli faydası

Cildi yenileyen çay hangisi

Beyaz çay gençlik iksiri olarak tanımlanır. Stresi önlemesi kilo vermenin en önemli içeceklerinden biridir. Peki, beyaz çayın başka faydaları nelerdir? İşte yanıtları..

Beyaz çay, öncelikle metabolizmayı hızlandırıyor. Yağ yakımında destek oluyor, cildi koruyor ve dişlerin güçlenmesini sağlıyor.


STRESİ GİDERİYOR

Daha az işlemden geçtiği için diğer çaylara oranla daha fazla antioksidan içeriğe sahip. Beyaz çayda bulunan kateşinler, kanserli hücre oluşumunu yani tümörlerin büyümesini önlüyor.

DAHA HAFİF BİR AROMALI

Gün içinde 3 bardak tüketilmesi öneriliyor. Siyah ve yeşil çaya oranla daha hafif bir aromaya sahip olması nedeniyle tercih sıralamasında ilk sırada tavsiye ediliyor.

KİLO VERMEYE DESTEK OLUYOR

Beyaz çayın içerdiği polifenoller ve kafeinin kilo vermeye yardımcı oluyor.

CİLDİ YENİLİYOR

Pürüzsüz, yumuşak ve esnek bir cilde sahip olmamızı sağlıyor. Cildi kuvvetlendirici, hücre yenilemeyi destekleyici özelliği ile yaşlanmanın önüne geçiyor, kırışıklıkları azaltıyor.

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