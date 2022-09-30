Cildinizi yeniliyor. Bir damlası bile yeterli

Ensonhaber’in haberine göre; Doğal yağlar yardımıyla ciltte oluşan lekelerden tamamen kurtulacağınız ve daha pürüzsüz bir cilde sahip olabileceğiniz vurgulandı.

Çay ağacı yağı

Çay ağacı yağı ciltte meydana gelen sivilce ve siyah noktaların kaybolmasında etkili olmasıyla biliniyor. Bu yağ ciltte oluşan yaraların iyileşme süresini hızlandırmasıyla dikkat çekiyor. Ayrıca çay ağacı yağı cildi nemlendirerek ışıltılı bir görünüm kazandırmakta olduğu bildirildi.

Sedir ağacı yağı

Sedir ağacı yağı sivilce tedavisinde kullanılan doğal yağlardan olduğu vurgulandı. Sedir ağacı yağının gençleştirici bir etkisi olduğu bildirildi. Bu yağ ciltte meydana gelen yaraları iyileştirmede oldukça etkili olduğu vurgulandı.

Biberiye yağı

Bitkinin çiçekli üst bölgesinden gelen bu yağ cilt bakımı içinde kullanılmakta olduğu vurgulandı. Biberiye yağı bazıları tarafından yemek yaparken kullanılan bir yağ olduğu biliniyor.

Cildinizi parlak ve nemli bir görünüme sokmak için kullandığınız maske ve kremlere biberiye yağı ekleyerek yüzünüze uygulayabileceğiniz ifade edildi.