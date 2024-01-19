Cildinizin özelliklerini bilmeniz gerekiyor

Kaynak: DHA
Cildinizin özelliklerini bilmeniz gerekiyor
Uzmanı Güneş koruyucuları hakkında uyardı. İşte o uyarılar...

CİLDİNİZE UYGUN GÜNEŞ KORUYUCUSU NASIL SEÇİLİR?

Güneş koruyucuları, cildi güneşin zararlı UV ışınlarından korumak için kullanılan ürünlerdir⁴. Ancak güneş koruyucuları seçerken cilt tipine ve ihtiyaçlara uygun olanı tercih etmek gerekir. Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Sağlıklı Dokular ve Anomalileri Uzmanı Prof. Dr. Nail Yılmaz, güneş koruyucuları hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

Prof. Dr. Nail Yılmaz, güneş koruyucularının fiziksel ve kimyasal olarak iki gruba ayrıldığını belirtti. Fiziksel koruyucuların titanyum ve çinko dioksit gibi mineral bileşenler içererek güneş ışınlarını yansıttığını, kimyasal koruyucuların ise organik bileşimler içererek güneş ışınlarını ısıya dönüştürdüğünü söyledi. Her iki koruyucunun da cilt sağlığı için önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Hangi koruyucu olursa olsun cildinizin özelliklerini bilmeniz gerekir. Bu araştırmaları uzmanlarına yaptırın. Yan etki, hassasiyet, alerji, beyazlama, sürüm ve kullanım kolaylığı gibi farklılıklar bu şekilde giderilir” dedi.

Yılmaz, güneş koruyucularının ciltteki hücreleri korumak için biyolojik bir ürün olduğunu ve hücrenin karar verdiği her reaksiyonun farklı bir sonuç doğurabileceğini ifade etti. Bu nedenle güneş koruyucularının düzenli ve doğru kullanımının önemli olduğunu belirten Yılmaz, “Güneş koruyucuları güneşe çıkmadan en az 15 dakika önce cilde sürülmeli ve güneşe maruz kalındıkça düzenli olarak tekrarlanmalıdır. Ayrıca terleme, yüzme gibi durumlarda cilt kurulandıktan sonra yenilenmelidir” diye konuştu.

Yılmaz, güneş koruyucularının seçiminde cilt tipine ve ihtiyaçlara göre karar verilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Yağlı ciltler için akışkan sıvı veya jel formunda, kuru ciltler için krem formunda, cilt lekeleri olanlar için renkli formda güneş koruyucularının tercih edilebileceğini belirtti. Ayrıca bebekler, hassas ciltler ve hamileler için fiziksel koruyucuların daha uygun olduğunu dile getirdi.

DHA

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