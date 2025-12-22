Yeniçağ - Iğdır / Akay Aktaş

Programda konuşan İSTAD Başkanı Sefer Karakoyunlu, Nardugan Bayramı’nın Türk mitolojisindeki önemine dikkat çekerek, “Çile Bayramı, karanlığın sona erdiği, günlerin uzamaya başladığı ve umudun yeniden doğduğu kutsal bir gecedir. Bu gece bereketin ve bolluğun simgesidir” dedi.

Nardugan Bayramı’nın sembolleri arasında yer alan nar ve karpuzun anlamlarına da değinen Karakoyunlu, narın birlik ve bolluğu, karpuzun ise paylaşımı ve umudu temsil ettiğini ifade etti. Etkinlik kapsamında katılımcılara geleneksel ikramlar sunuldu.

Program, Azerbaycan’a özgü türküler ve ezgilerle devam etti. Müzik dinletisiyle Türk dünyasının kültürel değerleri vurgulanırken, etkinlik kardeşlik ve dayanışma mesajlarıyla sona erdi.