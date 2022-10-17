Yapı Kredi müşterilerini krize soktu. Çileden çıkardılar

Milli Gazete'nin haberine göre, Yapı Kredi mobil müşterileri bugün büyük bir şokla karşılaştı. Hesaplarına mobil bankacılık üzerinden girmek isteyen müşteriler, "Yoğunluk sebebiyle uygulamaya geçici olarak erişilememektedir. Tekrar erişim sağlamanız için çalışıyoruz" uyarısıyla karşılaştı.

Sosyal medyada gündem olan Yapı Kredi'ye çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi.

Bazı vatandaşların tepkisi şu şekilde:

#yapikredi piyasalar acilir acilmaz error vermis:) kredi karti ödeme gününüz geldiginde,siz de,yogunluktan dolayi odemenizi gerceklestiremiyorum.Anlayisiniz icin tsk ederim yazin:) Belki gecikme faizi uygulamazlar!

Bankanın hiç bir sistemi çalışmıyor güncelleme yalanı ile bir fırıldak dönüyor lütfen gereğini yapın.

Yemin ediyorum şu maaş hesabı zorunluluğu bittiği anda, 1 kuruş bile bırakmayacağım bankanıza.

Sabahtan beri pos cihazı, mobil bankacılık, atmler hiçbiri çalışmıyor sizce de bir açıklama yapmanız gerekmez mi?

Adi Yapı Kredi Bankası! Pazartesi sabahı sistemi kapatmak nedir, sisteminiz yeterli değilse yapmayın bu işi! Rezillikten başka birşey değil!

Kredi kartı ödeme günü geldiğinde ya ödeyemiyorum kusura bakmayın anlayışınız İçin teşekkürler de geçerli olsun o zaman! Öyle olunca sen borç faizi ekleyebiliyorsun. ben zarar edince neden anlayışlı oluyorum @YKYatirim

@YapiKredi

#ykbnk #yapikredi 45 dk oldu!!