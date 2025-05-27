Çilek, ıspanak ve üzümün bilinmeyen tehlikesi ortaya çıktı

Sağlıklı beslenmenin temel taşları olan meyve ve sebzeler, bazen görünmez bir tehlike barındırıyor: pestisitler.

Çevre Çalışma Grubu’nun (EWG) raporuna göre, çilek, ıspanak ve üzüm, en yüksek pestisit kalıntısı içeren ürünler arasında başı çekti.

Bilimsel araştırmalar, bu kimyasalların kanserden doğumsal anomalilere kadar ciddi sağlık sorunlarıyla bağlantılı olduğunu gösterdi.

Uzmanlar, organik ürünlere yönelmenin ve doğru yıkama yöntemlerinin önemine dikkat çekti.

İşte en çok pestisit içeren meyve ve sebzeler ile alınabilecek önlemler…

ÇİLEK: PESTİSİTİN ZİRVESİNDE

Çilek, yıllardır EWG’nin “Kirli On İki” (Dirty Dozen) listesinin tepesinde yer aldı. Çilek örneklerinin %95’inde birden fazla pestisit kalıntısı tespit edildi.

Journal of Agricultural and Food Chemistry’de yayımlanan bir çalışma, çileklerin ince kabuğu ve yere yakın büyümesi nedeniyle pestisitleri kolayca emdiğini gösterdi.

EWG’den toksikolog Dr. Alexis Temkin, “Çilekler, pestisit yoğunluğu açısından en riskli ürünlerden biri. Özellikle çocuklar ve hamile kadınlar için organik çilek tercih edilmeli” dedi.

Çileklerin düşük yapım, doğumsal anomaliler ve sinir sistemi hasarıyla ilişkilendirilen pestisitler içerdiği biliniyor. Organik çilek, bu riskleri önemli ölçüde azalttı.

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ISPANAK: YEŞİL TEHLİKE

Ispanak, sağlıklı beslenmenin sembolü olsa da pestisit kalıntılarıyla gölgelendi. EWG’nin analizine göre, ıspanak örneklerinin %90’ından fazlasında iki veya daha fazla pestisit bulundu; bazı örneklerde 7 farklı kimyasal tespit edildi.

Environmental Health Perspectives’te yayımlanan bir çalışma, ıspanaktaki permetrin gibi nörotoksik pestisitlerin çocuklarda öğrenme ve gelişim bozukluklarına yol açabileceğini ortaya koydu.

Boston College’dan halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Philip Landrigan, “Ispanak gibi yapraklı yeşillikler, pestisitleri yüzeylerinde tutar. Organik alternatifler, bu riski en aza indirir” dedi.

Ispanak tüketmeden önce sirkeli suda bekletmek, pestisit kalıntılarını azaltmada etkili bir yöntem.

ÜZÜM: KÜÇÜK AMA RİSKLİ

Üzüm, hem taze hem de kuru formda yüksek pestisit içeriğiyle dikkat çekti. EWG’nin raporuna göre, üzüm örneklerinin %94’ünde birden fazla pestisit kalıntısı bulundu.

Environmental Research’te yayımlanan bir çalışma, üzümde sıkça tespit edilen fludioxonil ve pyrimethanil gibi fungisitlerin hormon sistemini bozabileceğini ve erkek üreme sağlığına zarar verebileceğini gösterdi.

Consumer Reports’tan mikrobiyolog Dr. James Rogers, “Üzüm, pestisitlerin yoğun olarak uygulandığı bir ürün. Organik üzüm veya iyice yıkama, riskleri azaltabilir” dedi.

Uzmanlar, üzümün kabuğunu soyma imkanı olmadığı için organik tercih edilmesini önerdi.

DİĞER RİSKLİ ÜRÜNLER: KİRLİ ON İKİ LİSTESİ

EWG’nin “Dirty Dozen” listesinde çilek, ıspanak ve üzümün yanı sıra kale, karalahana, şeftali, armut, nektarin, elma, biber, kiraz, yaban mersini ve yeşil fasulye de yer aldı. Bu ürünlerin %95’inde pestisit kalıntısı tespit edildi ve çoğunda iki veya daha fazla kimyasal bulundu. Özellikle fungisitler (fludioxonil, pyraclostrobin, boscalid, pyrimethanil), bu ürünlerde yüksek konsantrasyonlarda görülüyor ve hormon bozucu etkileriyle biliniyor.

Consumer Reports’un analizi, yeşil fasulyede ABD’de beri yasak olan acephate pestisitinin tespit edildiğini ve bunun özellikle Meksika’dan ithal edilen ürünlerde yaygın olduğunu belirtti.

SAĞLIK RİSKLERİ: PESTİSİTLERİN GÖRÜNMEZ TEHLİKESİ

Pestisitlerin sağlık üzerindeki etkileri, uzun süreli maruziyetle daha da belirginleşti. The Lancet’te yayımlanan bir çalışma, pestisitlerin preterm doğum, nöral tüp defektleri ve düşük sperm konsantrasyonlarıyla ilişkili olduğunu gösterdi.

Çocuklar ve hamile kadınlar, bu kimyasallara karşı özellikle hassas. Amerikan Pediatri Akademisi’nden Dr. Philip Landrigan, “Çocuklarda düşük dozda bile pestisit maruziyeti, lösemi, beyin tümörleri ve nörogelişimsel sorunlara yol açabilir” dedi. Ayrıca, fungisitlerin meme kanseri hücrelerini çoğaltabileceği ve tiroid fonksiyonlarını bozabileceği laboratuvar çalışmalarında ortaya çıktı.

UZMANLARDAN ÖNERİLER: RİSKLERİ AZALTMANIN YOLLARI

Uzmanlar, pestisit maruziyetini azaltmak için şu önerilerde bulundu:

Organik Tercih Edin: Dr. Alexis Temkin, “Kirli On İki listesindeki ürünler için organik seçenekler, pestisit yükünü %95’e kadar azaltabilir” dedi.

Organik tarımda pestisit kullanımı sıkı kurallara bağlı ve genellikle doğal kaynaklı, düşük riskli kimyasallar kullanılıyor.

İyice Yıkayın: FDA’ya göre, meyve ve sebzeleri akan suda yıkamak pestisit kalıntılarını azaltıyor, ancak %100 etkili değil. Sirke veya karbonatlı suda bekletme, kalıntıları daha fazla temizleyebilir.

Kabuğunu Soyun: Elma ve şeftali gibi soyulabilen ürünlerde kabuğu çıkarmak, pestisit miktarını azaltıyor. Ancak bu, besin kaybına yol açabilir.

Clean Fifteen’i Seçin: EWG’nin “Temiz On Beş” listesinde avokado, tatlı mısır, ananas, soğan ve papaya gibi düşük pestisitli ürünler yer alıyor. Bu ürünlerde pestisit kalıntısı %65 oranında bulunmuyor.

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TARTIŞMALAR VE ELEŞTİRİLER

Bazı uzmanlar, EWG’nin listesinin tüketicileri korkutarak meyve ve sebze tüketimini azaltabileceğini savundu.

Alliance for Food and Farming’den Dr. Sylvia Klinger, “Pestisit seviyeleri, EPA’nın güvenli sınırlarının %99,5 altında. Meyve ve sebze tüketimi, pestisit risklerinden daha önemli” dedi. Ancak EWG, uzun süreli düşük doz maruziyetin sağlık üzerindeki etkilerinin yeterince araştırılmadığını ve mevcut düzenlemelerin yetersiz olduğunu belirtti.

BİLİMSEL VERİLERLE DESTEKLENEN BULGULAR

Çilek: %95’inde birden fazla pestisit, bazı örneklerde 20 farklı kimyasal tespit edildi.

Ispanak: Ortalama 7 farklı pestisit bulundu, nörotoksik permetrin yaygın.

Üzüm: %94’ünde pestisit kalıntısı, hormon bozucu fungisitler öne çıkıyor.

Fungisitler: Kirli On İki listesindeki ürünlerde en sık rastlanan kimyasallar, hormon sistemine zarar verebilir.

Organik Ürünler: Pestisit maruziyetini %95 azaltıyor, özellikle çocuklarda etkili.

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SOFRANIZI GÜVENLİ HALE GETİRİN!

Çilek, ıspanak ve üzüm gibi sağlıklı görünen meyve ve sebzeler, pestisit kalıntılarıyla risk taşıyabilir.

Bilimsel araştırmalar, bu kimyasalların uzun vadeli sağlık etkilerini ortaya koyarken, uzmanlar organik ürünlere yönelmeyi ve doğru yıkama yöntemlerini önerdi.

EWG’nin Kirli On İki listesi, bilinçli seçimler yapmanız için rehber niteliğinde. Sağlıklı bir diyet için meyve ve sebze tüketimini sürdürürken, pestisit risklerini en aza indirmek için organik ürünleri ve Temiz On Beş listesini göz önünde bulundurun.