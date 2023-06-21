Çilekle diş fırçalamak doğru mu

İşte evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz tarifler

Aloe vera, gliserin ve limon yağı

Güçlü bir diş macunu elde etmek için yarım fincan karbonat, 1 çorba kaşığı aloe vera, 4 çorba kaşığı gliserin ve 1 çorba kaşığı limon yağını karıştırarak dişlerinizi bu karışımla fırçalayabilirsiniz. Birkaç dakika içerisinde daha beyaz, parlak ve sağlıklı dişlere sahip olacaksınız.

Gliserin çürüklerden korur

Diş fırçanıza birkaç damla gliserin damlatın. Gliserin hem dişlerinizi beyazlatacak hem de zararlı bakterileri yok ederek diş çürümelerini engelleyecektir.

Portakal kabuğu

Portakal kabuğu, diş beyazlatma, lekeleri önleme ve bakterilerle savaşmada etkindir. Aynı zamanda diş minesini temizlemenin yollarından biridir. Bu nedenle C vitamini açısından zengin bir meyve olan portakalı yedikten sonra kabuğunu dişlerinize sürün. Birkaç dakika ovalayın ve sonrasında su ile durulamayı unutmayın.

Sirke

Sirke buruk tadı ve kokusu ile belki sevmediğiniz bir besindir. Ancak, yüzde yüz doğal sirke dişlerinizin temizliğinde etkin bir yöntemdir.

Bunun için, 2 yemek kaşığı sirke, 1 yemek kaşığı tuz ve suyu karıştırıp dişlerinize gargara yapın.

Elma, salatalık gibi lifli sebze ve meyveler

Bu arada sağlığınız için faydası bulunan brokoli, elma, salatalık gibi lif yönünden zengin sebzeler de dişleri beyazlatmakta etkilidir.

Karbonatlı karışım

Karbonat dişleri beyazlaştıran ve temizliğini yapan maddelerdendir. Direk diş fırçanızda kullanabileceğiniz bir maddedir. Karbonatlı karışımı iki şekilde kullanabilirsiniz. 1 çorba kaşığı tuz ve 1 çorba kaşığı karbonatı ıslak diş fırçanıza dökün ve dişlerinizi her zaman fırçaladığınız şekilde fırçalayın. Diğer yöntem ise; 1 çay kaşığı karbonata, 1 çay kaşığı zeytinyağı ekleyip üzerine birkaç damla limon sıkın. Elde ettiğiniz karışımla haftada 2 kez dişlerinizi fırçalayın. Karışım hem dişlerinizi beyazlatacak hem de ağzınızdaki bakterileri yok edecektir.

Diş maskesi

Dişlerinizdeki plaklardan kurtulmak için C vitamini içeren meyve ve sebzelerden yararlanabilirsiniz. Domates, çilek ve portakalı ezip dişlerinize koyun, 5 dakika bekletip durulayın. Bu ağzınızdaki bakterileri öldürmeye yardımcı olur ve nefesinizin de iyi kokmasını ve tazelenmesini sağlar.

Susam taneleri

Bir avuç susamı birkaç dakika boyunca çiğneyin. Susam, dişlerinizi temizleyebilir ve diş plaklarınızı çıkarabilir. Susam yönteminde dikkat edeceğiniz konu, çiğnedikten sonra susamları yutmayıp çıkarmanızdır.

Çilek dişleri parlatır

Çilek, diş beyazlatma konusunda en etkili meyvelerden biridir. Ağzın içini temizler, zararlı bakteri ve mikroorganizmalardan öldürür. Orta büyüklükte bir çileği iyice ezin ve bununla dişlerinizi fırçalayın. Bir hafta boyunca her gece yatmadan önce bu işlemi tekrarlayın.