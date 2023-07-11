Çilekli pasta nasıl yapılır? Çilekli pasta tarifi malzemeler neler?

Özel misafirleriniz için hazırlayabileceğiniz keki yumuşacık çilekli pasta tarifini sizler için derledik. Peki, çilekli pasta nasıl yapılır? Çilekli pasta tarifi malzemeler neler?

Çilekli pasta nasıl yapılır? Çilekli pasta tarifi malzemeler neler?

Çay ve kahve saatinize eşlik edecek çilekli pasta yapılışı oldukça basit. Kekinin yumuşak kremasının leziz olduğu çilekli pasta tarifini sizler için derledik. Peki, çilekli pasta nasıl yapılır? Çilekli pasta tarifi malzemeler neler?

İşte çilekli pasta tarifi...

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ÇİLEKLİ PASTA TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 3 yumurta

- 125 g pudra şekeri

- 125 g elenmiş un

- 1 paket kabartma tozu, paket vanilya

Pastacı kreması için

- 2.5 su bardağı süt

- 1 çay bardağı toz şeker

- 1 çorba kaşığı nişasta, un (Tepeleme)

- 2 yumurtanın sarısı

- 1 çorba kaşığı tuzsuz tereyağı veya margarin

- 100 ml krema

- 1 paket vanilya

- 100 g beyaz çikolata

ÇİLEKLİ PASTA NASIL YAPILIR?

Pandispanya için; yumurtaları ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpın. Elenmiş unu, kabartma tozunu ve vanilyayı ilave edin. Spatula ile alttan üste doğru havalandırarak köpüğü söndürmeden karıştırın.

Orta boy bir kelepçeli kalıbın tabanını yağlı kağıtla kaplayıp, hamuru kalıbın içine dökün. Fırının alt rafına ısıya dayanıklı, içi su dolu bir kap koyun.

Kelepçeli kalıbı da orta rafa yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40-45 dakika pişirin.

Pastacı kreması için; tereyağı ve krema dışındaki tüm malzemeyi sos tenceresine alın. Çok kısık ateşte, muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin.

İndirmeye birkaç dakika kala tereyağını, kremayı ve beyaz çikolatayı ekleyin. İyice karıştırıp pütürsüz bir kıvam elde edince ocaktan alın. Arada bir çırpıp pütürleşmesini önleyerek soğutun.

Pişen pandispanyayı enine ikiye kesin, arasına önce pastacı kremasını yayın, hemen üzerine doğranmış çilekleri ve krokan parçalarını serpin.

Üzerine ikinci pandispanya katı yerleştirin. Kremadan yayın.

Yapraklarıyla birlikte bütün çilekleri de yerleştirip soğutun ve dilimleyin.

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