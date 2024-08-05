Çılgın Bediş’in yakışıklı Oktay’ının son hali ortaya çıktı. Görenlerin ağzı açık kaldı

Çılgın Bediş’in yakışıklı Oktay’ının son hali ortaya çıktı. Görenlerin ağzı açık kaldı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

'Çılgın Bediş' dizisindeki Oktay karakteriyle hafızalara kazınan Cenk Torun'un son hali ortaya çıktı.

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Çılgın Bediş’in yakışıklı Oktay’ının son hali ortaya çıktı. Görenlerin ağzı açık kaldı 1

1996 yılında ekranlara gelen ve genç neslin büyük beğenisini kazanan "Çılgın Bediş" dizisindeki Oktay karakteriyle hafızalara kazınan Cenk Torun, yıllar içerisinde büyük bir dönüşüm yaşadı.

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Çılgın Bediş’in yakışıklı Oktay’ının son hali ortaya çıktı. Görenlerin ağzı açık kaldı 2

O dönemde yakışıklılığı ve karizmasıyla genç kızların gönlünde taht kuran Torun, uzun bir aradan sonra tekrar kamuoyunun ilgisini çekti.

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Çılgın Bediş’in yakışıklı Oktay’ının son hali ortaya çıktı. Görenlerin ağzı açık kaldı 3

Türk Sanat Müziği'nin sevilen isimlerinden Nurdan Torun'un oğlu olan Cenk Torun, zaman içinde geçirdiği büyük değişimle hayranlarını şaşırttı.

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Çılgın Bediş’in yakışıklı Oktay’ının son hali ortaya çıktı. Görenlerin ağzı açık kaldı 4

İnternet kullanıcıları, ünlü oyuncunun güncel görüntülerine ulaşabilmek için araştırmalar yaparken, Torun'un son hali karşısında duydukları şaşkınlığı gizleyemedi.

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Çılgın Bediş’in yakışıklı Oktay’ının son hali ortaya çıktı. Görenlerin ağzı açık kaldı 5

8 Temmuz 1996'da yayın hayatına başlayan "Çılgın Bediş" dizisinde Oktay karakteri ile hafızalara kazınan Cenk Torun, yıllar sonra yeniden ilgi odağı oldu.

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Çılgın Bediş’in yakışıklı Oktay’ının son hali ortaya çıktı. Görenlerin ağzı açık kaldı 6

Dizideki yakışıklılığı ve başarılı performansıyla adından söz ettiren Torun, şimdilerde bambaşka bir görüntüye sahip.

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Çılgın Bediş’in yakışıklı Oktay’ının son hali ortaya çıktı. Görenlerin ağzı açık kaldı 7

Hayranları, ünlü sanatçının son halini merak ederken, internet kullanıcıları onun değişimini gördüklerinde büyük bir şaşkınlık yaşadı.

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Çılgın Bediş’in yakışıklı Oktay’ının son hali ortaya çıktı. Görenlerin ağzı açık kaldı 8

Geçtiğimiz günlerde birçok kişi Cenk Torun'un son halini merak edip araştırırken, oyuncunun değişimini görenler şaşıp kaldı.

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Çılgın Bediş’in yakışıklı Oktay’ının son hali ortaya çıktı. Görenlerin ağzı açık kaldı 9
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Çılgın Bediş’in yakışıklı Oktay’ının son hali ortaya çıktı. Görenlerin ağzı açık kaldı 10
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Çılgın Bediş’in yakışıklı Oktay’ının son hali ortaya çıktı. Görenlerin ağzı açık kaldı 11
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Çılgın Bediş’in yakışıklı Oktay’ının son hali ortaya çıktı. Görenlerin ağzı açık kaldı 12
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Çılgın Bediş’in yakışıklı Oktay’ının son hali ortaya çıktı. Görenlerin ağzı açık kaldı 13
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