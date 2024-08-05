Çılgın Bediş’in yakışıklı Oktay’ının son hali ortaya çıktı. Görenlerin ağzı açık kaldı

1996 yılında ekranlara gelen ve genç neslin büyük beğenisini kazanan "Çılgın Bediş" dizisindeki Oktay karakteriyle hafızalara kazınan Cenk Torun, yıllar içerisinde büyük bir dönüşüm yaşadı.
O dönemde yakışıklılığı ve karizmasıyla genç kızların gönlünde taht kuran Torun, uzun bir aradan sonra tekrar kamuoyunun ilgisini çekti.
Türk Sanat Müziği'nin sevilen isimlerinden Nurdan Torun'un oğlu olan Cenk Torun, zaman içinde geçirdiği büyük değişimle hayranlarını şaşırttı.
İnternet kullanıcıları, ünlü oyuncunun güncel görüntülerine ulaşabilmek için araştırmalar yaparken, Torun'un son hali karşısında duydukları şaşkınlığı gizleyemedi.
8 Temmuz 1996'da yayın hayatına başlayan "Çılgın Bediş" dizisinde Oktay karakteri ile hafızalara kazınan Cenk Torun, yıllar sonra yeniden ilgi odağı oldu.
Dizideki yakışıklılığı ve başarılı performansıyla adından söz ettiren Torun, şimdilerde bambaşka bir görüntüye sahip.
Hayranları, ünlü sanatçının son halini merak ederken, internet kullanıcıları onun değişimini gördüklerinde büyük bir şaşkınlık yaşadı.
Geçtiğimiz günlerde birçok kişi Cenk Torun'un son halini merak edip araştırırken, oyuncunun değişimini görenler şaşıp kaldı.