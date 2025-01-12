Çılgın milyoner tüm mirasını hiç gitmediği kasabaya bıraktı! Tam 362 milyon Türk Lirası

Düzenleme: Kaynak: DHA
Çılgın milyoner tüm mirasını hiç gitmediği kasabaya bıraktı! Tam 362 milyon Türk Lirası

Paris’te yaşayan Roger Thiberville, yaşamı boyunca hiç gitmediği Normandiya’daki kasabasına 10 milyon avroluk servet bıraktı. Bırakılan mirası memnuniyetle karşılayan yetkililer, söz konusu parayı nasıl harcayacaklarını düşünmeye başladılar.

Paris'te yaşayan meteorolog Roger Thiberville, 91 yaşında hayatını kaybetti. Soyadını aldığı memleketi Thiberville'yi bir kez bile ziyaret etmeyen Roger Thiberville'ın mirasını bırakacak kimsesi yoktu.

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Kasabanın Belediye Başkanı Guy Paris, aldığı telefonla Roger Thiberville'ın 10 milyon avro civarındaki servetinin çoğunu kasabaya bıraktığını öğrendi. Paris, halkın ve yetkililerin memnun fakat şaşkın olduğunu belirterek, belediyenin yıllık bütçesinin 5 katı olan bu parayı nasıl harcayacaklarını düşündüklerini söyledi.

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