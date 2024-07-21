Çılgın Sarışın, Ukrayna için çalışmaya devam ediyor

Estonya'dan Triinu adlı bir gönüllü, Ukrayna ordusuna yardım etmek için para topluyor. Ona göre cephede tıbbi tahliye araçlarından dronlara, kışlık giysilere ve sıcak tutan çoraplara kadar her şeye ihtiyaç var.

2024 Baharı'nda Triinu'nun katılımıyla toplanan toplam miktar yarım milyon avroyu aştı. Kadın, son iki yılda kişisel olarak yardım ulaştırmak için beş kez Ukrayna'ya gitti. Ukrayna ordusu ona Çılgın Sarışın lakabını taktı.

Triinu, Estonya'nın başkenti Tallinn'de yaşıyor. Yardım toplama toplantılarıona Ukrayna işlemeli unsurların yer aldığı kamuflajlı bir gömlek giyerek geliyor. Arkasında Ukrayna askeri birliklerinin amblemlerinin asılı olduğu büyük bir sırt çantası var ve sırt çantasında şükran mektupları bulunuyor

2024 kışında Estonya gazetelerinden biri Triinu ve onun bağış kampanyası hakkında bir yazı kaleme aldı. Yazı, Estonya'nın eski cumhurbaşkanlarından Triina tarafından sosyal ağlarda paylaşıldı. Bu dakikadan sonra televizyon ve radyo yayınlarına davet edilmeye başlayan Estonyalı gönüllü kısa süre sonra bağış hacminde ciddi bir artış yaşandı. Ancak gönüllü, genel olarak sponsor bulmanın her ay giderek zorlaştığını söylüyor. Buna rağmen çalışmalarına devam etmeyi ve Ukrayna'ya yardım etmeyi planlıyor.