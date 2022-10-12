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Çılgın Zamanlar'da kahkahalar havada uçuşuyor

Tiyatro oyuncusu ve ekranların başarılı ismi Zeynep Gülmez'in, Cem Özer ve Kemal Başar'a eşlik ettiği "Çılgın Zamanlar"ın provasında kahkaha eksik olmuyor.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 17:29
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Çılgın Zamanlar'da kahkahalar havada uçuşuyor

Çılgın Zamanlar'da kahkahalar havada uçuşuyor
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Sam Bobrick'in eserinden Kemal Başar'ın yönetmenliğinde sahnelenen, bir aldatma hikayesinin komik bir dille anlatıldığı 'Çılgın Zamanlar"da, Cem Özer ile Zeynep Gülmez aldatan ve aldatılan eş, Kemal Başar ise aşktan sersemlemiş, 30 yıllık ortağını aldatan hain arkadaş olarak seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

14 Ekim Cuma akşamı ilk kez seyirciyle buluşacak olan "Çılgın Zamanlar"ın provaları yoğun ve kahkahalarla geçiyor. Sahnedeki bu enerjinin seyirciye de geçeceğini söyleyen Kemal Başar, "Profesyonel oyuncularla genç yeteneklerin bir araya geldiği bir komediyle seyirciye keyifli anlar yaşatacağız. Ekip olarak uyumlu bir birliktelik yakaladık ve neşeyle çalışıyoruz. Seyirciye kahkahalarla izleyecekleri anlamlı bir oyun hazırladık" diyor. "Çılgın Zamanlar"da; genç neslin parlak isimleri İmren Çapanoğlu ve Caner Nalbantoğlu da rol alıyor.

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