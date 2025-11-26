Ankara'nın Çankaya ilçesinde Kennedy Caddesi üzerinde bulunan 'Kızılay' tabelasına asılarak fotoğraf çektirip, sosyal medyada paylaşmak gençler arasında popüler bir akım haline geldi.

Popüler hale gelen tabela, daha önce çalınma ve zarar verme gibi nedenlerle 3 kez yenilendi. Sık sık zarar gören tabela için önlem alan Ankara Büyükşehir Belediyesi gençlerin zarar vermemesi için tabelanın bulunduğu direğin arkasına barfiks demiri yerleştirdi.



Ancak bu önlem yeterli olmadı. Gençler tabelaya asılarak fotoğraf çektirme akımına devam etti. 17 Kasım'da fotoğraf çektirmek için oluşan yoğunlukta yaşanan tartışmada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı. Tabela 3'üncü kez yenilendikten sonra kimliği belirsiz kişilerce zarar verilip, yerinden söküldü. Belediye ekipleri tabelayı 4'üncü kez yeniledi.

‘SAMSUN’A GÖTÜRMEYİ DÜŞÜNDÜK’

Samsun 19 Mayıs Üniversite öğrenci olan Arda Karatosun, "Samsun’dan sırf fotoğraf çekilmek için geldik. Sosyal medyada oldukça popüler olduğu için duyduk. Bir yandan Ankara’ya geldik, Anıtkabir‘i ziyaret ettik sonra da buraya uğrayalım istedik. Çalınması yanlış bir şey. Sonuçta devletin malı. Ama bizim de aklımızdan geçmedi değil; 'acaba yurda mı götürsek, Samsun’a mı götürsek' diye düşündük. Meşhur diye, anısı olur diye kalsın dedik; ama götürmeyeceğiz. Öyle bir şey yapmayacağız tabii ki götüremeyiz” dedi.

ARKADAŞININ FOTOĞRAFINI YAPIŞTIRDI

Tabelanın olduğu yere gelemeyen arkadaşının vesikalık fotoğrafını yanında getiren Fehmi Can “Ben zaten normalde Ankaralıyım, Samsun’a okumaya gitmiştim. Şu anda tekrar Ankara’ya geldim. Tabela meşhur olunca da ben de geleyim dedim. Herkesin çok ilgisi var buraya, biz de akıma katılalım geri kalmayalım dedik. Arkadaşımızın fotoğrafını da astık o gelemediği için, vesikalığını verdi, biz de oraya astık” ifadelerini kullandı.