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Çilingire kapıyı açtırıp 20 bin lira çaldı

Kağıthane'de halasının evine çilingir yardımı ile giren 20 yaşındaki S.S.C., 20 bin lira çalarak kaçtı. Çilingirle kapıyı açarak eve girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıyan S.S.C., çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 14:35
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Çilingire kapıyı açtırıp halasının dairesinden 20 bin lira aldı

Çilingire kapıyı açtırıp 20 bin lira çaldı
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Talatpaşa Mahallesi'nde 3 Aralık Cumartesi akşam saatlerinde 61 yaşındaki T.C. isimli kadın işlerini halletmek için evinden dışarı çıktı. T.C'nin yeğeni S.S.C. (20) halasının evden ayrıldığını görünce, çilingir çağırarak kapıyı açtırdı. Eve giren S.S.C., halasının 20 bin lirasını alarak kaçtı.

Bir süre sonra eve gelen ve paralarının yerinde olmadığını fark eden T.C, durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, apartmandaki güvenlik kameralarını incelediğinde genç bir kadının çilingir çağırarak kapıyı açtırdığını gördü. Görüntüleri izleyen T.C., eve giren kişinin yeğeni olduğunu anladı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, genç kadını apartmana yakın bir noktada yakaladı.

Emniyetteki sorgusunda hırsızlık suçunu işlediğini itiraf eden S.S.C. sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

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