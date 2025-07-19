Çilingirle girilen evde cansız bedeni bulundu

Kaynak: İHA
Çilingirle girilen evde cansız bedeni bulundu

Eskişehir’de 56 56 yaşındaki A.E’nin yakınları haber alamaması üzerine durumu yetkililere bildirdi. Çilingir vasıtasıyla girilerek acılan dairede E’nin cansız bedeni bulundu.

Olay, Büyükdere Mahallesi Cevahir Sokak'ta 26 numaralı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 56 yaşındaki A.E.'den bir süredir haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Haber alınamayan şahsın bulunduğu dairenin kapısı çilingir vasıtasıyla açıldı. İçeriye giren ekipler, yüzüstü hareketsiz bir şekilde yatan A.E.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Ölü bulunan şahsın akciğer hastası olduğu ve eşinden ayrı yalnız yaşadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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