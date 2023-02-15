Çiller telefonla bağlandı kuru bir başsağlığı diledi. Eşi Özer Uçuran meşhur banka skandalıyla isim yapmıştı

Eski Başbakan Tansu Çiller de canlı yatına bağlandı. Ancak bağış yayınına katılan Tansu Çiller, hiçbir bağış yapmayarak, sadece başsağlığı dilemekle yetindi.

Eski Başbakan Tansu Çiller ortak yayına telefon ile bağlandı. Bir kadın ve anne olarak konuşma yaptığını duyuran Tansu Çiller, “Çıplak eller ile enkazın birçok kazıntısını atan, toprağını kazarak birbirine ulaşması, çözüm üretebilmesi o kadar etkileyici ki… Büyük bir güç bu birliktelikler. Bizim bunu aşacağımızı düşünüyorum, biliyorum.. Bu güç benim umudum oldu umarım milletimin de umudu olacaktır.” dedi.

Çiller bağış yapmadan telefonu kapattı.