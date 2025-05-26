Cilo-Sat Dağları’nda huzur ve kültür şöleni: Vali Çelik’ten Mencel Gölü’nde anlamlı mesajlar

“Kadim Şehir Hakkari” çalıştayı için kente gelenlerin de yer aldığı etkinlik, doğayla kültürü buluşturan unutulmaz bir buluşma oldu. 3400 rakımda gerçekleşen programda, Hakkari’nin köklü kültürel mirası yaşatılırken, bölgenin büyüleyici doğası katılımcılara eşsiz bir deneyim sundu. Katılımcılar, Cilo-Sat Dağları’nın eteklerinde, kar sularıyla oluşan göllerin muhteşem manzarasında unutulmaz anlar yaşadı.

Vali Ali Çelik etkinlikte yaptığı konuşmada, “Bugün burada köklü kültürümüzü, misafirperverliğimizi ve birlikteliğimizi paylaşıyoruz. Burası Mencel Gölü, karşımızda Cilo-Sat Dağları yükseliyor. Hakkari, görkemli dağlarıyla dikkat çekiyor. Bu yüzden burayı ‘Dağların ve huzurun şehri’ olarak adlandırıyoruz.” dedi.

Vali Çelik, Hakkari’nin artık huzur, sevgi ve kardeşlik şehri olduğunu vurgulayarak, “Bu güzel coğrafyada bir arada olmaktan mutluyuz. Hakkari’nin güzelliklerini tüm Türkiye’ye tanıtmak için çalışıyoruz.” diye konuştu.

Vali Çelik, Bağışlı halkının sıcak karşılamasına teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin ilin tanıtımı ve turizm potansiyeli için çok önemli olduğunu ifade etti. Çalıştay için gelen misafirlerin Hakkari’nin kültürel zenginliğini deneyimlemesinden memnuniyet duyduğunu belirten Çelik, bu buluşmaların kentin geleceği için önemli adımlar olduğunu söyledi.

Etkinlikte gölde rafting botlarıyla geziler ve geleneksel okçuluk gösterileri düzenlendi, katılımcılar büyük ilgi gösterdi. Samimi bir ortamda geçen program, vatandaşların yoğun ilgisi ve memnuniyetiyle tamamlandı.

Hakkari’nin doğal ve kültürel zenginlikleri bir kez daha öne çıkarken, katılımcılar bu eşsiz deneyimin parçası olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.