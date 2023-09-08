Son zamanlarda makyaj malzemelerinde pek çok ürünü cilt alt tonuna göre belirleniyor. Cilt alt tonu belirlemek görüntü için artı fayda sağlıyor. Peki, cilt alt tonu nedir? Cilt alt tonu nasıl belirlenir?

Cilt alt tonu kıyafet, saç ve fondöten gibi estetik görüntünüze birçok etkisi olan etkenlerin renginde önemli rol oynar. Cilt alt tonunuzu öğrenerek doğru bildiğiniz birçok yanlışı düzeltebilir ve estetik bir görüntüye kolayca sahip olabilirsiniz.

CİLT ALT TONU NEDİR?

Cilt alt tonu, cilt renginden bağımsız bir faktördür.

Ten renginden bağımsız olan cilt alt tonu soğuk, sıcak ve nötr olarak üç gruba ayrılır. Cilt altındaki pigmenti sarı olanların cilt alt tonu sıcak; cilt altındaki pigmenti pembe olanların cilt alt tonu soğuk olarak ayırt edilebilir. Cilt alt tonu nötr olanların ise cilt altındaki pigmenti bejdir.

CİLT ALT TONU NASIL BELİRLENİR?

Cilt alt tonunuzu damarlarınızın rengine bakarak öğrenebilirsiniz.

Damarlarınız rengi yeşil ise sıcak cilt alt tonu; mavi ise soğuk cilt alt tonuna sahipsiniz demektir. Damarlarınıza baktığınızda hem yeşil hem de mavi renklerini görüyorsanız, cilt alt tonunuz nört demektir.

CİLT ALT TONLARI NELERDİR?

SICAK CİLT ALT TONU

Sıcak cilt alt tonuna sahip olan kişilerin cilt altındaki pigmenti mavidir. Peki, sıcak cilt alt tonuna sahip olan kişiler hangi renkleri tercih etmeli? Tercih etmeleri gereken renkler şu şekildedir:

- Kırmızı ve kırmızının tonları

- Kahverengi ve tonları

- Canlı renkler

Sıcak cilt alt tonuna sahip olan kişiler hangi saç renklerini tercih etmeli? Tercih etmeleri gereken renkler şu şekildedir:

- Küllü kahverengi ve tonları

- Sıcak kahve

- Çikolata kahve

- Siyah

Sıcak cilt alt tonuna sahip olan kişilerin takı seçiminde altın rengini tercih etmeleri estetik bir görüntüye sahip olmalarına yardımcı olacaktır.

SOĞUK CİLT ALT TONU

Soğuk cilt alt tonuna sahip olan kişilerin cilt altındaki pigmenti pembedir. Peki, soğuk cilt alt tonuna sahip olan kişiler hangi renkleri tercih etmeli? Tercih etmeleri gereken renkler şu şekildedir:

- Mavi ve mavinin tonları

- Pembe ve pembenin tonları

- Mor ve morun tonları

Soğuk cilt alt tonuna sahip olan kişiler hangi saç renklerini tercih etmeli? Tercih etmeleri gereken renkler şu şekildedir:

- Küllü sarı

- Platin sarı

- Gri tonları

- Kızıl/bakır

- Kumral ve tonları

Soğuk cilt alt tonuna sahip olan kişilerin takı seçiminde gümüş rengini tercih etmeleri estetik bir görüntüye sahip olmalarına yardımcı olacaktır.

NÖTR CİLT ALT TONU

Nötr cilt alt tonuna sahip olan kişilerin cilt altındaki pigmenti pembedir. Peki, nötr cilt alt tonuna sahip olan kişiler hangi renkleri tercih etmeli? Tercih etmeleri gereken renkler şu şekildedir:

- Pembe

- Şeftali rengi

- Kahverengi

- Yeşil ve tonları

Nötr cilt alt tonuna sahip olan kişiler hangi saç renklerini tercih etmeli? Tercih etmeleri gereken renkler şu şekildedir:

- Kahverengi

- Bakır

- Kumral ve tonları

- Sarı ve tonları