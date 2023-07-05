Cilt bakımına destek vitaminler hangileri

B Vitamini:

Kozmetik ürünlerde de az miktarda olsa kullanılan B vitamini, cildin nem oranını dengelemektedir. Ayrıca derinin su kaybını önlediği gibi güçlü bir antioksidan olma özelliği taşımaktadır.

E Vitamini:

Özellikle cilt yaşlanması ve genetik faktörler için gerekli olan vitamindir. Bu etkinin daha çabuk görülebilmesi için E vitamini içeren besinlerin tüketilmesinin yanı sıra, retinoik asit içeren kozmetik ürünlerinin de düzenli olarak kullanılması gerekmektedir. Ancak bu ürünleri kullanırken deriyi tahriş edici etkisine dikkat edilmesi gerekmektedir.

C Vitamini:

Güçlü bir antioksidan içereğe sahiptir. Cildi ultraviyole ışınlarından koruyan ve hücrelerin kollajen dengesini düzenleyen C vitaminin özellikle yiyeceklerle tüketilmesine dikkat edilmesi cilt sağlığı açısından çok önemlidir.

YAŞLANMA KARŞITI ETKİYE SAHİP ÜRÜNLER

Polifenoller: Yeşil çayda bulunmaktadır. C ve E vitaminin daha kuvvetli serbest radikal tutucu özelliğe sahiptir. Ayrıca saç toniklerinde erkek tipi saç dökülmesine karşı da kullanılmaktadır.

Alfa Hidroksi Asitler: Meyve asiti olarak bilinen bu asitlerden en çok kullanılanlar, glikolik asittir. Glikolik asit cildin nem oranını dengelemeye, kollajen sentezini arttırmaya ve peeling yapma özelliğine sahiptir.

Bitkisel Ürünler: Flavonoidler ve ginklo biloba ekstresinde bulunmaktadır. Bunların yanı sıra soya fasulyesi, mercimek ve kırmızı şarapta bulunmaktadır. Serbest radikallerden ileri gelen yaşlanmayı geciktirme özelliğine sahiptir. Ayrıca piyasadaki bazı yaşlanma karşıtı ilaçların içeriğinde de bulunmaktadır.