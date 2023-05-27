Cilt beyazlatan ve pürüzsüzleştiren domates maskeleri

Domatesten gelen mucize ortaya çıktı. Pürüzsüz bir cilt için kullanılan maskelerin detayları dikkat çekti.

Cilt beyazlatan ve pürüzsüzleştiren domates maskeleri

Ensonhaber’de yer alan habere göre; İnsanların sağlık sorunlarına çözüm için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Özellikle de cildi beyazlatan ve pürüzleştiren domates maskelerinin detaylar dikkatlerden kaçmadı.

İşte o karışımlar…

DOMATES VE LİMON KARIŞIMI

Mucize karışım ihtiyacınız olan malzemeler domates suyu, limon suyu ve süt olduğu bildirildi.

Domates suyu üzerine eşit miktarda limon suyu ve süt ekleyerek karıştırmanızın gerekliliği vurgulandı.

Daha sonra oluşan karışımı cildinize güzelce sürerek yaklaşık 20 dakika kadar bekleyin. Ardından soğuk su ile yüzünüzü yıkamanızın gerekliğinin altı çizildi.

DOMATES VE BAL KARIŞIMI

Domates ve bal maskesi için ihtiyacınız olan bir adet domates ve bir çay kaşığı bal olacaktır. Domatesi rendeledikten sonra çıkan suyunu ayırarak bal ile karıştırın. Oluşan karışımı cildinize yedirdikten sonra 15 dakika bekletin ve ılık suyla durulayın.

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