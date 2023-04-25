Cilt güzelliği için en yararlı bitki hangisi

Sarımsağın en yakın akrabası olan soğan şifası açısından da sarımsağa denktir. Birçok sebze pişirildiği zaman vitaminlerinin önemli bir kısmını kaybetmesine rağmen soğan pişirildiğinde içindeki vitaminleri korur. Soğana göz yaşartması sebebiyle biraz mesafeli yaklaşanlar olabilir. Ancak soğanın insan sağlığına saymakla bitmeyen faydalarını öğrendikten sonra birkaç damla gözyaşına seve seve katlanılır. Diş etlerini güçlendirici, mikrop öldürücü, uyarıcı, romatizmal rahatsızlıkları hafifletici, idrar söktürücü özelliği olan soğan, kandaki şekeri düşürmesi ile diyabet hastalarının da hiç vazgeçmemeleri gereken en önemli gıdalardandır.

Soğan ihtiva ettiği vitamin ve proteinlerle bir insanın günlük besin ihtiyacını büyük ölçüde karşıladığı gibi aynı zamanda çalışırken yenildiğinde yorgunluğu da ortadan kaldırır. Soğanın bünyeyi, özellikle de kanı temizleme özelliği sayesinde kendinizi daha dinç hissedersiniz. Kadınların güzel bir tene sahip olmalarının da en önemli yardımcılarındandır. Bağırsak parazitlerinin düşürülmesine karşı da etkili oluyor.

Kabuklarını soymadan limon gibi ortadan ikiye kesip soğanı böğürlerinize sürerek masaj yaptığınızda idrar söktürücü etkisini göreceksiniz. Aynı uygulamayı siyatik ağrıları çekenler problemli bölgelerine yapabilir. Soğanı yeşil ya da sarı, beyaz, kırmızı kuru soğan olarak kullansanız hiç fark etmez, her şekilde kalbinizi güçlendirir. Kalp damar hastalıklarında iyileştirici gücü olan soğanı sofralarınızdan eksik etmeyin. Eğer soğanı çiğ yemekte güçlük çekiyorsanız piyazlık doğradığınız soğanı yıkadıktan sonra bol tuzla ovup yarım saat kadar bekletin. Ardından tuzdan arındırmak için tekrar yıkayın. Soğanın sizi rahatsız eden acısını fark etmeyeceksiniz bile. Bu şekilde hazırladığınız soğanı salata olarak yemeyi deneyin bayılacaksınız.

Soğan suyu cilde faydaları çok olan bir ürün. İçeriğindeki C vitamini sayesinde ciltteki lekeleri temizlemeye yardımcı olur. Ayrıca içerdiği “quercetin” maddesi antioksidan özelliği gösterir. Ayrıca A ve E vitamini sayesinde cildi besler ve yumuşatır. Güneşin zararlı ışınlarından da korunmanıza yardımcı olur.