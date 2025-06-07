Cilt hastalıklarında yapay zeka devrimi

Melbourne'deki Monash Üniversitesi, Brisbane'deki Queensland Üniversitesi ve Viyana Tıp Üniversitesi’nden araştırmacılar, PanDerm isimli yeni bir yapay zekâ sistemini geliştirdi. Bu sistemin doğruluğu ve çok yönlülüğü, Nature Medicine dergisinde yayımlanan kapsamlı bir çalışmayla ortaya kondu. Araştırmanın başlıca isimleri arasında Zongyuan Ge, H. Peter Soyer ve Harald Kittler yer aldı.

PanDerm, şimdiye kadar geliştirilmiş ilk çok modelli yapay zekâ sistemi olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık iki milyondan fazla tıbbi görsel üzerinde eğitilen bu sistem, deri hastalıklarının teşhisinde çeşitli görüntü türlerini kullanabiliyor. Bunlar arasında yakın çekim fotoğraflar, dermatoskopik ve histopatolojik görüntüler ile tüm vücut taramaları bulunuyor.

Sistem, melanom gibi cilt kanserlerinin erken teşhisinde önemli bir başarı sağladı. 28 klinik senaryo ve üç farklı doktor grubuyla test edilen PanDerm, hem yaygın hem de nadir görülen hastalıkları ayırt etmede yüksek performans gösterdi. Viyana Tıp Üniversitesi’nden Harald Kittler, sistemin "veri miktarı az olduğunda bile yüksek doğrulukla sonuç verdiğini" ifade etti.

Araştırmalara göre, PanDerm’in desteğiyle doktorların cilt kanseri teşhisindeki doğruluk oranı %11 arttı. Uzman olmayan doktorlar ise bu sistemle %17 daha isabetli teşhis koyabildi. Melanomları erken evrede tanımada sistemin doğruluk oranı, deneyimli dermatologlardan %10 daha yüksek çıktı.

Philipp Tschandl’e göre PanDerm, özellikle nadir görülen cilt hastalıklarında büyük bir potansiyele sahip. Açık kaynak kodlu yapısı sayesinde yazılım geliştiriciler tarafından farklı alanlara kolaylıkla adapte edilebilecek olan sistem, klinik kullanıma girmeden önce yeni testlerden geçecek.

PanDerm’in geliştirilmesindeki temel motivasyon, dünya nüfusunun yaklaşık %70’inin hayatında en az bir cilt hastalığı geçirmesi oldu. Bu oran, sistemin neden kapsamlı ve güvenilir teşhis araçlarına ihtiyaç duyulduğunu açıkça ortaya koyuyor.