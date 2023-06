Cilt kalkanı besinler hangileri

Cildinizi güneşin zararları etkilerinden korumak için tabii ki güneş kremlerini bir kenara atmayın. Ancak doğru seçilen gıdalar, zararlı ultraviyole ışınlarından sizi koruyacak ve cildinizin pürüzsüzlüğüne katkı sağlayacaktır.

Cildinizi güneşin zararlarından koruyan gıdalar;

Domates:

Domates bir antioksidan olan likopen deposudur. Likopen de doğal bir güneş koruyucu özelliğe sahiptir. Kurutulmuş, konserve ya da şişelenen domates ürünleri konsantre likopen kaynaklarıdır. Bunlar arasında domates salçası, domates sosu, domates çorbası, domates suyu, ketçap ve domates temelli acılı soslar sayılabilir. Ancak taze domates cildi koruyacak likopen açısından en yoğun olanıdır. Likopen açısından zengin diğer meyveler ise karpuz, mürdüm eriği, greyfurt, kayısı, kırmızı dolmalık biber ve papayadır.

Havuç:

Havuç, güneşten koruma özelliğine sahip olan bir diğer antioksidanı barındırıyor. Zengin bir betakaroten içeriğine sahip olan havuç, yaz aylarında güneşin zararlı ultraviyole ışınlarından doğal olarak korunmak için ideal bir sebze. Bunun yanı sıra tatlı patates, kayısı, kabak, bal kabağı, papaya, mango, turuncu olmayan turp, karalahana, pancar, pancar yaprağı, lahana ve ıspanakta da yoğun betakaroten bulunur.

C vitamini:

Çilek, kivi, turunçgiller ve kirazda yüksek oranda C vitamini bulunur. C vitamini ise ultraviyole ışınların neden olduğu serbest radikal hasarlarını azaltma özelliğine sahip. Ayrıca C vitamini, cildin genç görünmesini sağlayan kolajen üretimini de artırıyor. Bu arada kiraz C vitaminin yanı sıra cildi ultraviyole ışınlarından koruyan ve güneş yanıklarını doğal olarak onaran melatonin de içeriyor. C vitamini deposu olan misket limonu ise güneş yakınları için iyi bir tercih değil. Misket limonu cildin daha fazla yanmasına neden olabilir. O nedenle misket limonu içerek şekerli içeceklerden yaz ayları boyunca kaçınılmasında fayda var.

Badem:

Badem, ay çekirdeği ile kabak çekirdeği inanılmaz bir E vitamini deposudur. E vitamini ise cildi güneşin zararlı etkilerinden koruyan önemli bir antioksidandır. Gün ortasında yenecek bir avuç badem ya da sabah kahvaltınızın ardından bir kase yoğurda ya da öğle salatasına ekleyeceğiniz kabak çekirdeği günlük E vitamini ihtiyacınızın büyük bölümünü sağlayacaktır. Bu arada avokado da iyi bir E vitamini kaynağıdır.

Şekerden kaçının:

Her türlü rafine şeker vücuttaki şişkinliği harekete geçireceğinden hem mide hem de iç organlarda sorunlara neden olacaktır. Bir başka sorun ise ciltte yaşanır. Güneşe maruz kaldığınızda kullanmaktan kaçınılması gereken bir gıda varsa o da rafine edilmiş şekerdir. Sodalı içecekler, tatlılar, beyaz un, şekerli salata sosları, mayonez, ketçap ile şekerli kahve ve çay mutlaka kaçınılması gerekenler arasında yer alıyor.

Siyah çikolataya ağırlık verin:

ABD merkezli Beslenme Dergisi'nde yayınlanan bir araştırmaya göre, kakaoda bulunan ve antioksidan özelliğe sahip flavanol, cildi zararlı ultraviyole ışınlardan koruyor. Yaz aylarında çikolata tüketirken kakao oranı yüksek bitter çikolatayı tercih edin. Ancak dikkat etmeniz gereke bitter çikolatada da şeker katkısı olmamalı. Aşırı şeker sağlığınız için sorun yaratacaktır.