Cilt kanseri ve güneşe karşı uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Bronz bir ten, yaz aylarında birçok kişi için estetik bir hedef olsa da, saatlerce güneşte kalmak ciddi sağlık risklerini beraberinde getirdi.

Bilimsel araştırmalar, uzun süreli güneş maruziyetinin cilt kanseri riskini artırdığını net bir şekilde ortaya koydu. Özellikle ultraviyole (UV) ışınlarına aşırı maruziyet, melanoma gibi ölümcül cilt kanseri türlerinin başlıca nedenlerinden biri.

Uzmanlar, güneş koruması olmadan bronzlaşma çabasının tehlikelerine dikkat çekerken, doğal ve güvenli alternatifler önerdi.

GÜNEŞİN GÖRÜNMEZ TEHLİKESİ: UV IŞINLARI

Güneşten gelen UV ışınları, cilt hücrelerinin DNA’sında hasara yol açarak kanser riskini artırdı.

Harvard Tıp Fakültesi’nden dermatoloji uzmanı Prof. Dr. Elizabeth Buzney, “UVA ve UVB ışınları, ciltte biriken hasarlara neden olur. Bronzlaşma, aslında cildin kendini koruma çabasının bir göstergesidir, ancak bu süreçte hücreler zarar görür” dedi.

The Lancet Oncology dergisinde yayımlanan bir araştırma, düzenli olarak bronzlaşmak için güneşe maruz kalanlarda melanoma riskinin %70 oranında arttığını ortaya koydu. Özellikle açık tenli bireyler, bu risk karşısında daha savunmasız.

BİLİMSEL BULGULAR NE DİYOR?

Avustralya’daki Melanoma Enstitüsü’nün yaptığı bir çalışma, haftada beş saat veya daha fazla güneş altında kalan bireylerde cilt kanseri riskinin %60’a kadar yükseldiğini gösterdi.

Enstitü’nün direktörü Prof. Dr. Georgina Long, “Bronzlaşma, cilt kanseri riskini artıran en önemli çevresel faktörlerden biri. Solaryum cihazları da aynı derecede tehlikeli” dedi. Ayrıca, Journal of Investigative Dermatology’de yayımlanan bir meta-analiz, 30 yaşından önce düzenli olarak solaryum kullananlarda melanoma riskinin %75 oranında arttığını belirtti.

Uzmanlar, solaryumun doğal güneş ışığından daha yoğun UV ışınları yaydığını ve bu nedenle daha riskli olduğunu vurguladı.

GÜNEŞ KORUMASI: HAYAT KURTARAN BİR ALIŞKANLIK

Cilt kanseri riskini azaltmanın en etkili yolu, güneş koruması. İngiltere’deki King’s College London’dan dermatolog Dr. Emma Wedgeworth, “Geniş spektrumlu SPF 30 veya daha yüksek bir güneş kremi, UV ışınlarının cilde zarar vermesini büyük ölçüde engeller. Ancak kremin her iki saatte bir yenilenmesi şart” dedi.

Uzmanlar, güneş kreminin yanı sıra şapka, güneş gözlüğü ve UV koruyucu giysiler kullanılmasını önerdi. Öğle saatlerinde (10:00-16:00) güneşten kaçınmak da kritik bir önlem.

DOĞAL ALTERNATİFLER VE GÜVENLİ BRONZLAŞMA

Bronzlaşma tutkusundan vazgeçmek istemeyenler için uzmanlar, otobronzan kremler ve spreyler gibi güvenli alternatifler önerdi.

ABD’deki Mayo Clinic’ten dermatolog Dr. Dawn Davis, “Otobronzan ürünler, UV ışınlarına maruz kalmadan cilde bronz bir görünüm kazandırır. Bunlar, kimyasal olarak güvenli ve cilt kanseri riski taşımıyor” dedi. Ayrıca, beta-karoten gibi antioksidan açısından zengin gıdaların (havuç, tatlı patates) cilt tonunu doğal yollarla destekleyebileceği belirtiliyor, ancak bu yöntemin etkisi sınırlı.

UZMANLARDAN ÇAĞRI: ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR

Cilt kanseri, erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilir bir hastalık. Ciltteki benlerde renk, şekil veya boyut değişikliği fark edildiğinde hemen bir dermatoloğa başvurulmalı. Erken teşhis, melanoma tedavisinde %90’ın üzerinde başarı sağlıyor.

Uzmanlar, yılda bir kez cilt taraması yaptırılmasını ve kendi kendine cilt muayenesinin alışkanlık haline getirilmesini önedi.

BRONZLAŞMA MI, SAĞLIK MI?

Bronzlaşma arzusu, cilt kanseri gibi ciddi sağlık risklerini göze almaya değmez. Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, UV ışınlarının cilde verdiği zararın geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabileceğini gösterdi.

Güneş koruması, erken teşhis ve güvenli alternatiflerle hem sağlıklı hem de güzel bir cilt mümkün.

Uzmanlar, “Güneşle dost olun, ama mesafeli” diyerek bireyleri bilinçli olmaya çağırdı.