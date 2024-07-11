Cilt kanserindeki artış ve güneşte uzun kalmayla ilgili uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar

Son yıllarda cilt kanseri vakalarında endişe verici bir artış gözlemlenmekte. Bu artışın en önemli nedenlerinden biri olarak güneş ışınlarına uzun süre maruz kalma gösterilmekte.

Cilt kanseri ile güneş ışınları arasındaki ilişkiyi, uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar ışığında incelendi.

İşte tüm detaylar...

Uzman Görüşleri:

Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Nuray Sever, melanomun (cilt kanseri) görülme sıklığının dünya çapında dramatik bir şekilde arttığını ve bu artışın, daha yüksek düzeyde güneşe maruz kalma, bronzlaşma, yaşlanan nüfustaki artış ve cilt kanseri tespitindeki iyileşmeler ile ilişkili olabileceğini belirtti.

Doç. Dr. Sever, cilt kanserinin iki ana türünün melanom ve melanom dışı olduğunu, melanom dışı cilt kanserinin en yaygın iki türünün ise Bazal Hücreli Karsinom (BCC) ve Skuamöz Hücreli Karsinom (cSCC) olduğunu ifade etti. Vakaların yüzde 90'ından fazlasının güneşten gelen ultraviyole radyasyona maruz kalınmasından kaynaklandığını ve bu maruziyetin üç ana cilt kanseri türünün de riskini artırdığını vurguladı.

Doç. Dr. Sever, güneşin zararlı etkilerinin zamanla biriktiğini ve hayat boyunca güneşe ne kadar çok maruz kalınırsa, cilt kanseri riskinin de o kadar yüksek olacağını belirtti. Ayrıca, solaryum gibi ultraviyole radyasyon kaynaklarının da riski artırdığına dikkat çekti.

Deri Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ayşe Gül Yılmaz:

"Güneş ışınlarının cilt kanserine neden olduğu, uzun yıllardır bilinen bir gerçektir. Özellikle ultraviyole (UV) ışınları, cilt hücrelerine zarar vererek DNA'yı bozabilir ve bu da kanser oluşumuna yol açabilir."

Tıp Fakültesi Deri Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cevdet Turhan:

"Güneş ışınlarına maruz kalma süresi ve sıklığı arttıkça cilt kanseri riski de artmaktadır. Açık tenli, çilli ve aile öyküsünde cilt kanseri olan kişiler bu riske karşı daha hassastır."

Türk Dermatoloji Derneği Üyesi Dr. Ebru Öztürk:

"Güneşten korunmak için güneş kremi kullanımı, gölgede kalma ve koruyucu kıyafetler giyme gibi basit önlemler alarak cilt kanseri riskini önemli ölçüde azaltabiliriz."

Bilimsel Bulgular:

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, cilt kanseri tüm kanser türleri arasında en sık görülen üçüncü kanser türüdür.

Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC), cilt kanseri için en önemli risk faktörünün güneş ışınları olduğunu belirtmekte.

Nature Reviews Cancer dergisinde yayınlanan bir araştırmada, güneş yanığı geçiren kişilerde cilt kanseri riskinin 2 kat, çocukluk döneminde güneş yanığı geçiren kişilerde ise 6 kat arttığı belirlendi.

Sonuç:

Cilt kanseri, güneş ışınlarına maruz kalma ile yakından ilişkili bir hastalıktır. Güneşten korunmak için gerekli önlemleri alarak bu riski önemli ölçüde azaltabiliriz.

Öneriler:

Güneş kremi: En az 30 koruma faktörlü (SPF) ve geniş spektrumlu güneş kremi kullanın. Güneşe çıkmadan 20 dakika önce sürün ve her 2 saatte bir tekrarlayın.

Gölge: Mümkün olduğunca gölgede kalmaya çalışın. Özellikle güneş ışınlarının en yoğun olduğu öğle saatlerinde (10:00-16:00) güneşten kaçının.

Koruyucu kıyafetler: Şapka, güneş gözlüğü ve uzun kollu giysiler giyerek cildinizi güneşten koruyun.