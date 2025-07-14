Cilt kanserinden korunmak için 4 besin! İşin uzmanları anlattı

Bilimsel araştırmalar, bu besinlerin düzenli tüketiminin cilt kanseriyle mücadelede güçlü bir kalkan oluşturabileceğini ortaya koydu.

Cilt kanseri, dünya genelinde en sık görülen kanser türlerinden biri olarak alarm vermeye devam ediyor. Ancak bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, doğru beslenme alışkanlıklarıyla bu riskin önemli ölçüde azaltılabileceğini gösterdi.

Antioksidanlar açısından zengin dört besin, cilt sağlığını koruyarak kansere karşı güçlü bir savunma sağladı.

Onkolog Dr. Elizabeth Jaffee’nin önerileriyle, cilt kanserinden korunmada öne çıkan besinleri mercek altına alındı.

1. Domates: Likopenin Gücü

Domates, içerdiği likopen sayesinde cilt kanserine karşı etkili bir besin olarak öne çıkıyor. Likopen, ultraviyole (UV) ışınlarının cilde verdiği zararı azaltan güçlü bir antioksidan.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’nda yapılan bir çalışma, düzenli domates tüketiminin melanom riskini %20 oranında azalttığını ortaya koydu.

Dr. Jaffee, “Likopen, UV ışınlarının yol açtığı DNA hasarını onarmada kritik bir rol oynuyor. Özellikle pişmiş domates, likopenin biyoyararlanımını artırıyor” dedi.

Günde bir bardak domates suyu veya iki orta boy domates, cilt sağlığınızı desteklemek için yeterli olabilir.

2. Yeşil Çay: Antioksidan Bombası

Yeşil çay, epigallocatechin gallate (EGCG) adlı güçlü bir antioksidan içeriyor. Japonya’daki Tohoku Üniversitesi’nden Dr. Hiroshi Yamada’nın yayımlanan araştırması, yeşil çayın cilt kanseri de dahil olmak üzere birçok kanser türüne karşı koruyucu olduğunu gösterdi.

EGCG, UV ışınlarının neden olduğu cilt hasarını azaltarak kanserli hücre oluşumunu engelledi.

Diyetisyenler, “Günde 2-3 fincan yeşil çay, cilt hücrelerini serbest radikallerden koruyarak kanser riskini düşürebilir. Ancak kafein hassasiyeti olanlar ölçülü tüketmeli” uyarısında bulundu.

3. Avokado: Cildin Nem Kalkanı

Avokado, A, C ve E vitaminleri ile sağlıklı yağlar açısından zengin bir besin. Acıbadem Üniversitesi’nden Diyetisyen Dilşat Baş, avokadonun ciltteki kolajen üretimini desteklediğini ve UV ışınlarına karşı koruyucu bir bariyer oluşturduğunu belirtti.

Journal of Clinical Nutrition’da yayımlanan bir çalışma, avokado tüketen bireylerde cilt elastikiyetinin arttığını ve güneş hasarına karşı direncin güçlendiğini ortaya koydu.

Uzmanlar, haftada 2-3 kez yarım avokado tüketiminin cilt sağlığı için ideal olduğunu söyledi.

4. Somon: Omega-3 ile Güçlü Koruma

Somon, omega-3 yağ asitleri açısından zengin bir balık türü olarak cilt kanserine karşı koruma sağlıyor. Omega-3, iltihaplanmayı azaltarak cilt hücrelerinin yenilenmesini destekledi.

İngiltere’deki Manchester Üniversitesi’nden Dr. Lesley Rhodes’un liderliğinde yapılan bir araştırma, düzenli omega-3 alımının cilt kanseri riskini %15 azalttığını gösterdi.

Diyetisyen Pehlivan, “Haftada 2-3 porsiyon somon veya diğer yağlı balıklar, cildin UV hasarına karşı direncini artırabilir” dedi.

Somonun yanı sıra sardalya ve uskumru da benzer faydalar sundu.

UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARILAR

Uzmanlar, bu besinlerin cilt kanserinden korunmada etkili olduğunu belirtse de, dengeli bir diyetin ve sağlıklı yaşam tarzının önemine vurgu yaptı.

Dr. Jaffee, “Beslenme, cilt kanserinden korunmada önemli bir faktör, ancak güneş koruyucu kullanımı, düzenli egzersiz ve sigaradan uzak durmak da vazgeçilmez” dedi.

Ayrıca, işlenmiş gıdalar, şekerli içecekler ve aşırı kırmızı et tüketiminin kanser riskini artırabileceği uyarısında bulundu.

CİLT KANSERİNDEN KORUNMAK İÇİN EK ÖNERİLER

Güneşten Korunun: UV ışınlarına maruziyeti azaltmak için güneş koruyucu kremler kullanın ve öğle saatlerinde gölgede kalın.

Düzenli Kontrol: Ciltteki benlerde şekil veya renk değişikliği fark ederseniz, hemen bir dermatoloğa başvurun.

Fiziksel Aktivite: Günde en az 30 dakika egzersiz, kanser riskini azaltmada etkili.

Doğru beslenme alışkanlıklarıyla cilt kanserine karşı proaktif bir adım atabilirsiniz.

Uzmanların önerdiği bu dört besini sofranıza ekleyerek hem cildinizi koruyabilir hem de genel sağlığınızı güçlendirebilirsiniz. Unutmayın, küçük değişiklikler büyük farklar oluşturdu.