Cilt kanseriyle mücadelede hayat kurtaran adımlar

Bilimsel araştırmalar ve dermatologların önerileri, basit ama etkili yöntemlerle cildi korumanın yollarını ortaya koydu.

Cilt kanseri, dünya genelinde en sık görülen kanser türlerinden biri olarak alarm vermeye devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, her yıl yaklaşık 3 milyon kişi cilt kanserine yakalanıyor ve bu vakaların %80’i ultraviyole (UV) ışınlarına maruziyetle bağlantılı. Ancak uzmanlar, doğru korunma yöntemleri ve erken teşhisle bu hastalığın büyük ölçüde önlenebileceğini vurguladı.

Bilimsel araştırmalar, güneşten korunma alışkanlıklarının cilt kanseri riskini %50’ye kadar azaltabileceğini gösterdi.

İşte cilt sağlığınızı korumak için alınabilecek basit ama hayati önlemler ve önde gelen dermatologların önerileri...

UV IŞINLARININ GÖRÜNMEZ TEHDİDİ

Güneşin zararlı UV ışınları, cilt hücrelerinde DNA hasarına yol açarak cilt kanseri riskini artırıyor. Özellikle UVA ve UVB ışınları, ciltte mutasyonlara neden oluyor ve bu durum, özellikle melanom gibi agresif kanser türlerinin ortaya çıkmasına zemin hazırladı.

Journal of Clinical Oncology’de yayımlanan bir araştırma, düzenli güneş kremi kullanan bireylerde melanom riskinin %50’ye kadar azaldığını ortaya koydu. Ayrıca, The Lancet Oncology’de yer alan bir çalışma, haftada 10 saatten fazla güneşe maruz kalanlarda melanom riskinin %40 arttığını gösterdi.

Avustralya’daki Sydney Üniversitesi’nden Dermatolog Prof. Dr. Pablo Fernandez-Penas, “Tek bir ciddi güneş yanığı bile, melanom riskini kalıcı olarak artırabilir. Özellikle çocukluk ve gençlik döneminde alınan UV hasarı, yetişkinlikte cilt kanseri riskini %80 artırıyor” dedi. Bu nedenle, güneşten korunma alışkanlıklarının erken yaşta kazandırılması büyük önem taşıyor.

UZMANLARDAN HAYAT KURTARAN ÖNERİLER

Cilt kanserinden korunmak için uzmanlar, dört temel stratejiyi öneriyor: geniş spektrumlu güneş kremi kullanımı, koruyucu giysiler, UV filtreli güneş gözlükleri ve gölgede kalma alışkanlıkları.

Journal of the American Academy of Dermatology’de yayımlanan bir çalışma, SPF 30 veya daha yüksek güneş kremlerinin düzenli kullanımının cilt kanseri riskini %40 azalttığını ve erken yaşlanmayı %25 oranında önlediğini gösterdi.

ABD’deki Mayo Clinic’ten Dermatolog Dr. Dawn Davis, “Güneş kremi, cildin birinci savunma hattıdır. Ancak sadece güneş kremine güvenmek yetmez. Koruyucu giysiler ve gölgede kalmak, UV ışınlarına karşı en etkili bariyerlerdir” dedi.

Geniş Spektrumlu Güneş Kremi Kullanımı: Uzmanlar, hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı koruma sağlayan, en az SPF 30 içeren güneş kremlerinin her iki saatte bir yenilenmesini öneriyor. Dudaklar için SPF içeren balmların kullanılması da unutulmamalı.

Koruyucu Giysiler ve Aksesuarlar: Geniş kenarlı şapkalar, uzun kollu giysiler ve UPF 50+ kumaşlar, UV ışınlarının %98’ini engelliyor. Avustralyalı dermatolog Dr. Natasha Cook, “Özellikle çocuklar ve açık tenli bireyler, UV ışınlarına karşı daha hassas. Koruyucu giysiler, güneş kreminin etkisini tamamlar” diyor.

Gölgede Kalma: Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında doğrudan güneşten kaçınılması gerekiyor. Bulutlu havalarda bile UV ışınlarının %80’i cilde ulaşabiliyor.

Solaryumdan Kaçınma: İngiltere’deki King’s College London’dan Prof. Dr. Chris Bunker, “Solaryum, doğal güneş ışığından daha yoğun UVA ışınları yayıyor ve 35 yaşından önce düzenli kullanımı cilt kanseri riskini iki katına çıkarıyor” uyarısında bulundu. WHO, solaryumu “karsinojen” olarak sınıflandırıyor.

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIYOR

Cilt kanseri, erken teşhis edildiğinde tedavi başarı oranı %90’ın üzerinde. Amerikan Dermatoloji Akademisi, ciltte yeni bir leke, benlerde renk veya şekil değişikliği, kaşıntı veya kanama gibi belirtiler fark edildiğinde derhal bir dermatoloğa başvurulmasını önerdi.

Londra’daki bir hastanede kullanılan yapay zeka destekli cilt kanseri tarama teknolojisi, deri lezyonlarını saniyeler içinde analiz ederek erken teşhisi mümkün kılıyor. Projenin başındaki dermatolog Dr. Sarah Walsh, “Yapay zeka, erken teşhiste devrim oluşturabilir. Ne kadar erken yakalarsak, tedavi şansı o kadar yüksek” diyor.

TOPLUMSAL BİLİNÇ VE EĞİTİM ŞART

Türkiye’de, özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde yaşayanlar, yoğun güneş ışığına maruziyet nedeniyle daha yüksek risk altında.

Uzmanlar, cilt kanseri farkındalığını artırmak için toplum eğitiminin şart olduğunu vurguladı.