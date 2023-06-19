Cilt lekelerine son

İnsan vücudunun bütününü oluşturan ciltlerin lekeli olması, birçok kişiyi rahatsız eden durumların başında gelmektedir. Bunun sonucunda da birçok kişi bu durumdan kaynaklı olarak mutsuz ve rahatsız olur.

Öncelikle bilmeniz gerekir ki, cilt lekelerinin bakımı ne kadar çok uzarsa, vücutta açtığı tahribatta o kadar büyük olmaktadır. Bu nedenle cilt lekeleri için tedavi yöntemlerimizdeki asıl amaç gözenekleri küçültmek ve cilt lekelerinden kurtulmaktadır. Peki, cilt lekelerinin oluşmasındaki en büyük etkenlerden bir tanesi olan gözenekler nasıl küçülür?

GÖZENEKLERİ KÜÇÜLTME YÖNTEMLERİ

Birçok gözenek küçültme yöntemi yer almaktadır. Bu yöntemler sayesinde cildin üzerine yer alan gözenekler alt seviyeye indirilir ya da tamamen ortadan kaldırılır. Bu sayede cilt üzerinde yer alan lekeler de ortadan kaldırılmış olur. Peki hangi, yöntemler ciltte yer alan lekeleri engeller?

BUZ KÜPÜ UYGULAYIN

Ciltte yer alan gözenekleri kapatmak için her sabah yüzünüze buz küplerini sürün. Bu uygulama sayesinde hem ciltte yer alan gözenekler sıklaşmış olacaktır hem de cildinizi dinçleştirmiş olacaksınız. Soğuya dayanmalısınız ve bu işlemi ortalama 15-20 dakika devam ettirmelisiniz.

KABARTMA TOZU

Cilt üzerindeki lekeleri ve gözenekleri engellemenin bir başka yolu ize kabartma tozu maske yöntemidir. Kabartma tozu maskesi hem gözenekleri küçültür hem de sivilce izlerini yok eder. Eğer hassas bir cilde sahipseniz kabartma tozu cildinizi tahriş edebilir. Bu nedenle dikkatli bir şekilde test etmeden cildinize uygulamayın.

CİLT LEKELERİNİ ORTADAN KALDIRAN DOĞAL YÖNTEMLER

Meyan Kökü Özütü

Uzun yıllardır kullanılan meyan kökünün sağlık açısından faydaları bilinse de, son yıllarda cilt bakımı açısında faydalı olduğu da ortaya çıkmıştır. Zararlı güneş ışınlarından koruyan meyan kökü, cilt beyazlatıcı ürün olarak da kullanılabileceği kanıtlanmıştır. Derideki koyu lekelerle savaşan, cildi sakinleştire ve cilt kızarıklığını azaltan özelliklere sahiptir. Son zamanlar cilt bakım ürünlerinin bazılarının içeriğinde de bulunabilmektedir.

Beyaz Dut Özütü

Meyan kökü gibi ciltteki koyu lekelerle savaşmaktadır. Cilt açıcı ürünlerin bazılarının içeriğinde beyaz dur özütü bulunmaktadır.

Ayı Üzümü Özütü

Ayı üzümü bitkisinin yapraklarından elde edilen bu özüt, güneş lekelerine, çillere, ciltteki renk farklılıklarına karşı iyi gelmektedir. Yapılan araştırmalara göre düzenli olarak bu ürünü kullanan kadınların cilt renklerinde açılma görülmektedir. Cilt rengini açan ürünlerin bazılarında ayı üzümü özütü bulunabilmektedir.