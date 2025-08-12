Cilt lekelerini sakın hafife almayın!

Havaların ısınması, güneşin yakıcı sıcaklığı ile birlikte cilt lekelenmelerinde de artış görüldü. Lekelenmelerin çözümleri ve yapılması gerekenler hakkında bilgi veren Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Cilt Hastalıkları Uzman Doktoru İnci Deniz İnanç, "Yazın güneş ışınları daha dik açıyla geldiği için uzun süreli ve korunmasız güneş teması ciltte lekelenmelere yol açmaktadır. Ultra viyole A ve B ışınları ciltte lekelenmelere neden oluyor. Erişkinler ve çocuklarda cilt lekeleri görülmektedir. Cilt lekeleri genetik yatkınlık, hormonal faktörler ve cilt tipi ile uyumlu olarak farklılık gösteriyor. Çocuklarda hormonal faktörler dışında cilt lekelenmeleri ön plana çıkıyor. Çocuklarda mineral filtreli güneş koruyucuları, erişkinlerde mineral ve kimyasal filtreli güneş koruyucuları hangisi cilde uygunsa kullanılmasını öneriyorum. Açık tenli bireyler ve 10 yaş altındaki çocuklar güneş yanıklarına ve lekelerine daha çok eğilimlidir. Güneş hasarı sadece lekelenme değil cilt kanserlerine kadar ilerleyebilir. Bu nedenle güneş koruyucuları dışarı çıkmadan yarım saat önce sürülmesi ve 2-3 saatte bir yenilenmesi gerekiyor. Çocuklarda mineral filtreli, erişkinlerde ise ihtiyaca göre mineral veya kimyasal filtreli güneş koruyucuları kullanılabilir. Güneşin daha dik açılarda olduğu sabah 10.00 ile 16.00 arasında güneşten ve temaslardan uzak durulması gerekiyor. Bu saatler arasında oluşan yanıklar daha kalıcı hasar bırakmaktadır. Cildimizde daha ciddi sorunlar oluşturmaktadır" şeklinde konuştu.