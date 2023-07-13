Cilt tiplerine göre bakım tavsiyeleri

Editör: Naim Arıoğlu

Cilt tipleri genel olarak cildin ne kadar yağ ürettiğine bağlı olarak karma, yağlı, kuru ve normal olarak değişebilmektedir. Ancak cilt tipiniz yaşınız, çevresel ve hormonel faktörlerle de değişebilmektedir. Bunun için uzmanlar her beş yılda bir cilt tipinizin tekrar değerlendirilmesi konusunda uyarılarda bulunurlar. Cilt bakımınızda asla ihmal etmemelisiniz. Özellikle yağlı ve kuru ciltlerin temizliğe çok önem vermeleri gerekir.

Karma Cilt Bakımı

Karma cildin özellikleri, alın, burun ve çene bölgelerini kapsayan T bölgesinin oldukça yağlı, göz çevresi ve yanakların ise çok kuru olmasıdır.

Karma cilt bakımında, öncelikle sabah yüzünüzü bol ılık suyla yıkadıktan sonra T bölgesini temizleyici kremlerle bakım yapmanız gerekmektedir. Normal ve karma cilt için uygun olan nemlendiriler cildinizin yağ oranını dengelemenize yardımcı olmaktadır.

Ayrıca makyajda sıvı fondöten kullanmanız önerilir. Çünkü fondöten gözeneklerinizin tıkanmasını engelleyebilmektedir. Makyajını çıkartırken de salisilik asit içeren temizleyiciler kullanarak, ılık suyla yüzünüzü yıkamalısınız.

Yağlı Cilt Bakımı

Yağlı ciltler sürekli olarak parlamaktadır. Gözeneklerin kapalı olmasından dolayı, ciltte akne ve sivilce oluşumu görülebilmektedir.

Yağlı cilt bakımında, her sabah yüzünüzü ılık suyla yıkayıp duruladıktan sonra salistik asit içeren ürünlerle yüzünüzü temizlemeniz tavsiye edilmektedir. Gün içerisinde cildiniz yağlandığında, temizleme mendilleriyle yüzünüsü silmeniz gerekmektedir. Ayrıca haftada bir kere yağlı ciltler için hazırlanan maskeleri yüzünüze uygulayın.

Kuru Cilt Bakımı

Cilt ihtiyacı olan yağı üretemediği için kuru ve gergin olur. Cilt kuru olduğundan cilt hassaslığı fazladır. Bu yüzden özellikle yanaklarda sivilce görülebilmektedir.

Kuru cilt tipinin bakımında, sabahları ılık suyla yıkadığınız ve yumuşak hareketlerle kuruladığınız cildinize alkol içermeyen ürünlerle temizlemeniz tavsiye edilmektedir. Cildinizin nem dengesi için kuru cilt tipine uygun nemlendirici ürünler kullanmalısınız. Ayrıca haftada bir kez kuru ciltlere uygun maske uygulamanız gerekmektedir.

Makyaj yaparken de krem fondöten kullanmalı, rujunuzda nemlendirici bulunmasına özen göstermelisiniz.

Normal Cilt Bakımı

Cildin sadece gerekli olan yağ miktarını ürettiği cilt tipidir. Akşam üstü T bölgesi biraz yağlanabilir. Ara sıra yanaklarda görülen kurumalar siyah noktaların oluşumuna sebep olabilmektedir.

Normal cilt tipinin bakımında, cildinizin günlük temizliğini ihmal etmemeniz önerilmektedir. Kullanılan ürünlere göre bazen cildiniz yağlanabilir ya da kuruyabilmektedir. Bu yüzden kullandığınız ürünlere dikkat etmeniz gerekmektedir.

Cildinizin yağlanmasını önlemek için az nemlendirici oranlı ürünler kullanmanız tavsiye edilmektedir. Ayrıca cildinizdeki yağlanma için kil maskesi de uygulabilirsiniz.