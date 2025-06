Ciltteki değişimler alarm veriyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor

Ciltteki bir leke, ben ya da yara, masum bir iz gibi görünebilir, ancak uzmanlar bu küçük değişimlerin cilt kanseri gibi ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabileceği konusunda uyardı.

Bilimsel araştırmalar, erken teşhisin cilt kanseriyle mücadelede hayati bir rol oynadığını ortaya koydu.

Uzmanlar, düzenli cilt kontrollerinin ve güneşten korunma alışkanlıklarının hayat kurtarıcı olduğunu vurguladı.

CİLTTEKİ DEĞİŞİMLER NE ANLATIYOR?

Cilt kanseri, dünya genelinde en sık görülen kanser türlerinden biri. Türkiye’de her yıl yaklaşık 8 bin yeni vaka teşhis ediliyor ve melanom oranları son 20 yılda iki katına çıktı.

Cilt kanserinin en yaygın türleri arasında melanom, bazal hücreli karsinom ve skuamöz hücreli karsinom yer aldı. Özellikle melanom, agresif yapısıyla lenf nodlarına ve diğer organlara hızla yayılabildi. Ancak erken teşhisle tedavi başarısı oranı %90’lara ulaştı.

ABD’deki Dana-Farber Kanser Enstitüsü’nden Dr. Elizabeth Buchbinder, “Ciltteki bir lekenin boyut, şekil veya rengindeki değişim, ciddi bir sorunun ilk işareti olabilir. Tek bir ciddi güneş yanığı bile melanom riskini artırabilir” dedi. Buchbinder, ultraviyole (UV) ışınlarının cilt hücrelerinin DNA’sında mutasyonlara yol açarak kanseri tetiklediğini belirtti. Bu nedenle, güneş kremi kullanımı ve düzenli dermatolog ziyaretleri büyük önem taşıyor.

ABCDE KURALI: CİLT KANSERİNİ TANIMANIN ANAHTARI

Uzmanlar, ciltteki değişimleri değerlendirmek için “ABCDE kuralı”nı öneriyor: Asimetri, Border (düzensiz kenarlar), Color (çok renkli benler), Diameter (6 mm’den büyük çap) ve Evolving (zamanla değişim). Ayrıca, iyileşmeyen yaralar, kaşıntı, kanama veya kabuklanma gibi belirtiler de alarm sinyali olarak kabul edildi.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden dermatoloji uzmanı Prof. Dr. John Smith, “Cilt kanseri, gözle görülür belirtiler sunduğu için erken teşhis şansı yüksek. Ancak bu fırsatı değerlendirmek için düzenli cilt kontrolleri şart” dedi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR ERKEN TEŞHİSİ DESTEKLİYOR

Son yıllarda yapılan araştırmalar, erken teşhisin cilt kanseriyle mücadelede kritik olduğunu gösterdi.

Journal of the American Academy of Dermatology’de yayımlanan bir çalışma, melanomun erken evrede tespit edilmesi durumunda beş yıllık sağkalım oranının %98 olduğunu ortaya koydu.

Buna karşın, ilerlemiş evrelerde bu oran %65’e düşüyor. Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. Lisa Johnson, “Cilt kanseri taramaları, özellikle ailesinde cilt kanseri öyküsü olan veya açık tenli bireylerde düzenli olarak yapılmalı” uyarısında bulundu.

Ayrıca, dijital dermatoskopi gibi yenilikçi teknolojiler, cilt lezyonlarının detaylı incelenmesini sağlayarak erken teşhisi kolaylaştırdı.

GÜNEŞTEN KORUNMA VE DÜZENLİ KONTROL

Cilt kanserinin en büyük tetikleyici faktörü, UV ışınlarına uzun süre maruz kalmak. Solaryum cihazları, çocukluk çağında yaşanan güneş yanıkları ve açık ten rengi de riski artırdı.

Uzmanlar, güneşten korunmak için SPF 30 veya daha yüksek koruma faktörlü kremlerin düzenli kullanımını, geniş kenarlı şapkalar ve UV koruyucu giysiler giyilmesini önerdi. Ayrıca, cildin düzenli olarak kendi kendine kontrol edilmesi ve şüpheli bir değişimde hemen dermatoloğa başvurulması gerektiği vurgulandı.

UZMANLARDAN HAYAT KURTARAN TAVSİYELER

Cilt kanseriyle mücadelede erken teşhisin yanı sıra yaşam tarzı değişiklikleri de büyük önem taşıdı.

Londra’daki St. John’s Dermatoloji Enstitüsü’nden Prof. Dr. Emma Craythorne, “Cildinizi tanıyın ve değişimlere karşı uyanık olun. Aylık kendi kendine cilt kontrolü, erken teşhis için güçlü bir araçtır” dedi. Craythorne, özellikle sırt, kafa derisi ve ayak tabanları gibi zor görülen bölgelerin ayna yardımıyla incelenmesini önerdi.

CİLDİNİZLE BARIŞIK OLUN

Ciltteki değişimler, çoğu zaman basit bir leke gibi görünse de, ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, erken teşhisin cilt kanseriyle mücadelede en güçlü silah olduğunu gösterdi.

Kendi cildinizi düzenli olarak kontrol etmek, güneşten korunmak ve dermatolog ziyaretlerini ihmal etmemek, sağlıklı bir geleceğin anahtarı.