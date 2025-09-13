Ciltteki gizli tehlike kanser alarmı veriyor! Gizli hastalık haritaları hayatı kurtarıyor

Son bilimsel araştırmalar, bu "gizli hastalık haritalarının" erken teşhisiyle milyonlarca hayatın kurtulabileceğini gösteriyor.Amerikan Dermatoloji Akademisi'nin önde gelen uzmanlarından Prof. Dr. Jeffrey P. Callen, Louisville Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yürüttüğü çalışmalarda, cilt belirtilerinin sistemik hastalıkların %70'inden fazlasını erkenden ortaya koyabildiğini belirtti.

Callen, "Cilt, vücudun iç dünyasını dışa vuran bir pano gibi. Birkaç santimetrelik bir döküntü, pankreasın çığlığını duyurabilir" dedi.

Bu görüş, Anais Brasileiros de Dermatologia dergisinde yayımlanan bir derlemede de desteklendi.

Brezilyalı dermatologlar Andreia Linhares Sampaio ve ekibi, ciltteki vasküler lezyonların romatizmal hastalıkların habercisi olduğunu, erken müdahaleyle eklem hasarını %40 oranında önleyebileceğini raporladı.

Örneğin, ellerde ve ayaklarda ani morarma veya parmak uçlarında beyazlaşma (Raynaud fenomeni), lupus gibi otoimmün hastalıkların habercisi olabilir.

Birleşik Krallık Dermatoloji Vakfı Başkanı Prof. Dr. Rod Hay, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) ihmal edilen cilt hastalıkları rehberinde, bu tür belirtilerin tropikal bölgelerde sistemik enfeksiyonların %25'ini erken yakaladığını vurguladı. Hay, "Ciltteki bu haritalar, laboratuvar testlerinden önce bile yol gösterici; özellikle bağışıklık sistemi zayıf hastalarda hayati önem taşıyor." dedi.

Başka bir çarpıcı örnek, göğüs ve sırt bölgesinde birden ortaya çıkan çok sayıda seboroik keratoz (Leser-Trélat işareti). MSD Manual'ın güncellemesine göre, bu durum yetişkinlerde mide veya akciğer kanserinin habercisi olabilir, ancak sağlıklı bireylerde de görüldüğü için dikkatli teşhis şart.

New York Üniversitesi Dermatoloji Bölümü'nden Dr. Alice Gottlieb, bir PubMed incelemesinde, nötrofilik dermatitlerin (ciltteki iltihaplı nodüller) inflamatuar bağırsak hastalıklarını işaret ettiğini, erken biyopsi ile tedaviyi hızlandırdığını belirtti. Kaşıntı gibi yaygın bir semptom bile ihmal edilmemesi öngörüldü.

ScienceDirect'teki bir makaleye göre, yaygın kaşıntı (pruritus), karaciğer sirozu veya böbrek yetmezliğinin sessiz alarmı olabilir.

Uzmanlar, hastaların %30'unda bu belirtinin sistemik bir soruna işaret ettiğini, gecikmenin ise prognozu kötüleştirdiğini söyledi.

Brezilya Dermatoloji Derneği'nin rehberi, total vücut haritalama (TBM) tekniğinin melanom riski taşıyanlarda cilt lezyonlarını izleyerek iç hastalıkları %50 oranında erken tespit edebildiğini ortaya koydu.

PEKİ, BU HARİTALARI OKUMAK İÇİN NE YAPILMALI?

Dermatologlar, rutin cilt muayenelerini teşvik etti. Callen, "Herhangi bir yeni leke veya renk değişikliği, doktor ziyareti gerektirir. Cilt, vücudun en dürüst tanığıdır" diye uyardı.

WHO'nun eğitim rehberi de, özellikle kırsal bölgelerde sağlık çalışanlarının bu işaretleri tanımasını sağlayarak, ihmal edilen tropikal hastalıkların yayılmasını önlemeyi hedefledi.

Cildinizdeki en ufak değişim, büyük bir hikayenin başlangıcı olabilir. Erken farkındalık, ciddi sorunları önleyebilir.