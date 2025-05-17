Ciltteki küçük işaretler hayati risklerin habercisi olabilir

Ciltteki bu küçük değişiklikler genellikle göz ardı edilse de, uzmanlar bunların cilt kanseri gibi ciddi bir hastalığın ilk belirtileri olabileceğini söyledi.

Melanom, bazal hücreli karsinom ve skuamöz hücreli karsinom gibi cilt kanseri türleri, erken teşhisle yüksek oranda tedavi edilebiliyor. Ancak geç kalındığında, özellikle melanom ölümcül sonuçlara yol açabiliyor.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanlar, ciltteki değişikliklerin ciddiye alınmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

CİLT KANSERİ: GÖRÜNMEYEN DÜŞMAN

Cilt kanseri, dünya genelinde en sık görülen kanser türlerinden biri. Türkiye’de her yıl yaklaşık 8 bin yeni cilt kanseri vakası teşhis ediliyor ve melanom oranları son 20 yılda iki katına çıktı.

Melanom, cilt kanserleri arasında en agresif olanı ve lenf nodlarına veya diğer organlara hızla yayılabildi.

Bazal hücreli karsinom (BHK) ve skuamöz hücreli karsinom (SHK) ise daha yaygın, ancak genellikle daha az tehlikeli.

Cilt kanserinin en önemli belirtisi, mevcut bir lekenin boyut, şekil veya renginde değişiklik ya da yeni bir lekenin ortaya çıkmasıdır. Bu işaretleri fark etmek, erken teşhis için kritik.

Cilt kanserinin en büyük tetikleyici faktörü, güneşin ultraviyole (UV) ışınlarına uzun süre maruz kalmak.

Solaryum cihazları, çocukluk çağında yaşanan güneş yanıkları ve açık ten rengi de riski artırdı.

ABD’deki Dana-Farber Kanser Enstitüsü’nden Dr. Elizabeth Buchbinder, “Tek bir ciddi güneş yanığı bile melanom riskini %50 artırabilir. UV ışınları, cilt hücrelerinin DNA’sında mutasyonlara neden olarak kanseri tetikliyor” dedi.

HANGİ DEĞİŞİKLİKLER ALARM VERİYOR?

Cilt kanseri belirtileri, kanserin türüne göre farklılık gösteriyor. Uzmanlar, özellikle şu değişikliklere dikkat çekti:

Benlerde Değişim: Asimetrik şekil, düzensiz kenarlar, birden fazla renk (kahverengi, siyah, kırmızı, mavi), 6 mm’den büyük çap veya zamanla değişim gösteren benler. ABCDE kuralı, benlerin kanserli olup olmadığını değerlendirmede rehberdir: Asimetri, Border (kenar), Color (renk), Diameter (çap), Evolving (değişim)

İyileşmeyen Yaralar: 4 haftadan uzun süren, kanayan, kabuklanan veya tekrarlayan yaralar.

Yeni Oluşumlar: Parlak, kabarık, pembe, kırmızı veya inci beyazı lekeler, pullu veya sert yüzeyli lezyonlar.

Kaşıntı ve Hassasiyet: Sürekli kaşıntı, ağrı veya yanma hissi.

Melanom, genellikle mevcut benlerde veya normal ciltte koyu renkli lekeler olarak ortaya çıktı.

Erkeklerde sırt ve göğüs, kadınlarda ise bacaklar ve yüz en sık etkilenen bölgeler. BHK, genellikle parlak bir yumru veya yara şeklinde görülürken, SHK pullu, kırmızı lekelere neden oldu.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ

Bilimsel çalışmalar, erken teşhisin cilt kanseriyle mücadelede belirleyici olduğunu gösteriyor. Amerikan Dermatoloji Akademisi’ne (AAD) göre, evre 1 melanomda 5 yıllık sağkalım oranı %98’in üzerindeyken, evre 4’te bu oran %20’nin altına düşürdü.

İngiltere’de yayımlanan bir çalışma, erken teşhis edilen melanom hastalarının %90’ından fazlasının 10 yıl veya daha uzun süre yaşadığını ortaya koydu.

Avustralya’daki Melanoma Enstitüsü’nden Prof. Dr. Georgina Long, “Melanomun erken evrede yakalanması, basit bir cerrahi işlemle tam iyileşme sağlayabilir. Ancak metastaz yaptıysa tedavi çok daha karmaşık hale geliyor” dedi. Dermoskopi, ciltteki şüpheli lezyonları 10-20 kat büyüterek incelemeye olanak tanıyor ve %95 doğruluk oranıyla melanomu tespit ediyor. Şüpheli durumlarda cilt biyopsisi (punch, eksizyonel veya tıraş biyopsisi) kesin tanı koydu.

RİSK FAKTÖRLERİ VE KORUNMA YÖNTEMLERİ

Cilt kanseri riskini artıran faktörler arasında açık ten rengi, çok sayıda ben, ailede cilt kanseri öyküsü, bağışıklık sistemini zayıflatan hastalıklar veya ilaçlar ve UV ışınlarına aşırı maruziyet yer aldı.

Organ nakli geçirenlerde risk 100 kat artarken, HPV virüsüyle ilişkili SHK vakaları da artırdı. Ayrıca, genetik hastalıklar (örneğin, kseroderma pigmentozum) cilt kanseri olasılığını yükseltti.

Uzmanlar, cilt kanserinden korunmak için şu önerileri sunuyor:

Güneş Kremi Kullanın: SPF 30 veya üzeri, geniş spektrumlu güneş kremini her gün uygulayın. 2 saatte bir yenileyin.

Güneşten Kaçının: 10:00-16:00 saatleri arasında gölgede kalın. Şapka, güneş gözlüğü ve UV koruyucu kıyafetler kullanın.

Düzenli Kontrol Yaptırın: Yılda bir dermatoloğa görünerek cilt taraması yaptırın. Risk grubundaysanız bu kontrolleri 6 ayda bir yapın.

Kendi Kendinizi İnceleyin: Ayda bir cildinizi ayna yardımıyla kontrol edin. Sırt, kafa derisi ve ayak tabanı gibi zor görülen alanlara dikkat edin.

Solaryumu Yasaklayın: Solaryum cihazları, melanom riskini %75 artırıyor.

TEDAVİ VE YENİ UFUKLAR

Cilt kanseri tedavisinde temel yöntem, kanserli lezyonun cerrahi olarak çıkarılması. Erken evre melanom ve BHK’da eksizyonel cerrahi veya Mohs mikrografik cerrahisi %98 başarı sağladı.

İleri evre melanomlarda immünoterapi (nivolumab, pembrolizumab) ve hedefe yönelik tedaviler (BRAF/MEK inhibitörleri) umut vadediyor. Kriyoterapi ve fotodinamik tedavi, yüzeyel kanserlerde etkili.

MD Anderson Kanser Merkezi’nden Dr. Hussein Tawbi, “İmmünoterapi, metastatik melanomda sağkalım sürelerini uzattı. Yeni nesil genetik testler, hastalığın seyrini öngörmede devrim oluşturuyor” dedi. Örneğin, DecisionDx-Melanom testi, tümörün yayılma riskini analiz ederek kişiselleştirilmiş tedavi planları sundu.

Ciltteki küçük bir leke, büyük bir sağlık sorununun habercisi olabilir. Erken teşhis, cilt kanseriyle mücadelede en güçlü silah. Kendi cildinizi düzenli olarak kontrol etmek, güneşten korunmak ve dermatolog ziyaretlerini ihmal etmemek, bu riski en aza indirebilir.

Uzmanlar, herhangi bir şüpheli değişimde hemen bir uzmana başvurmayı önerdi.