Ciltteki renk değişimleri neyin habercisi

Cildinizde oluşan problemler size bazı şeylerin yolunda gitmediğini anlatmaya çalışır. Akne sorunu, cilt lekeleri, kırışıklık ve sarkma gibi olumsuzluklar pek çok insanın estetik görünümünü ve psikolojisini bozuyor.

CİLTTEKİ RENK DEĞİŞİMİ NE ANLAM İFADE EDİYOR

Suda çözünen vitaminlerden biri olan B12, merkezi sinir sisteminin işlevini düzenlemekten kan hücrelerinin sağlıklı bir şekilde işlerlik göstermesine kadar birçok görevi üstlenir. Cildinizde ortaya çıkan bazı belirtiler, birçok sorunun da işaretçisi olabilir.

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'nin yaptığı açıklamaya göre; B12 eksikliği belirtilerinin ortaya çıkması uzun bir zaman alabilir. Bunun sebebi ise; vücuttaki B12 vitamini depolarının yaklaşık iki ve dört yıl arasında dayanabilme kapasitesidir.

B12 vitamini eksikliği

Güçsüzlük.

Duygu durum bozuklukları (depresyon ve aşırı sinirlilik hali)

Dikkat eksikliği ve odaklanma sorunu.

Üşüme

Unutkanlık.

Kalp çarpıntısı

KAN HÜCRELERİ ALARM VERİYOR

British Medical Journal, yaptığı çalışmalar sonucunda sarı renkteki cilt tonunun bazı durumlarda vitamin eksikliğinden dolayı ortaya çıkabileceğini belirtiyor. Sarılık olarak da bilinen sorun, cildin yanı sıra gözün beyaz bölümünde de sarı renk şeklinde ortaya çıkabilir.

Sarı cilt tonu, vücudun kırmızı kan hücrelerinin parçalandığında ortaya çıkan yüksek bilirubin seviyeleri nedeniyle ortaya çıkar. Bu nedenle B12 eksikliği, sarılık sorununun ardındaki etken olabilir.

Bir diğer belirti ise "parestezi" adı da verilen ciltteki iğne batması hissidir. Özellikle eller ve ayaklarda ortaya çıksa da bu belirti, özellikle birçok yetişkin ve çocuk arasındaki en belirgin semptomdur.

EKSİKLİĞİ İÇİN NE YAPMALI

Bu yüzden, her bireyin B12 açısından zengin besin kaynaklarını tüketmesi önerilir. Karaciğer, dalak, böbrek, midye, alabalık, karides, takviye tahıl gevrekleri (veganlar için), ton balığı, süt, peynir, yoğurt ve yumurta B12 vitamini açısından en zengin temel besin kaynaklarıdır.

Süt, yoğurt, peynir.

Yumurta B12 vitaminin en zengin kaynakları arasında yer alır.

Karaciğer, dalak gibi sakatatlar.

Midye, istiridye, karides gibi kabuklu deniz ürünleri.

Alabalık, ringa, uskumru ve ton balığı