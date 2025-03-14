Cimbom, Fenerbahçe ile puan farkını 10'a çıkardı

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 4-0’lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 71’e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Aslan, en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını da 2 maç fazlasıyla 10'a yükseltti. Sarı-lacivertliler, pazar günü Samsunspor'u konuk edecek.

Galatasaray, milli takım arasından sonra Beşiktaş ile deplasmanda oynayacak.

YENİLMEZLİK SERİSİ 28 MAÇA ÇIKTI



Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray evinde Antalyaspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 3-0 tamamladığı maçtan 4-0’lık skorla galip ayrıldı. Aslan böylece Süper Lig’deki yenilmezlik serisini de 28 maça çıkardı. Cimbom geçtiğimiz sezondan 1, bu sezon da 27 olmak üzere toplam 28 karşılaşmada 23 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Galatasaray, ligdeki son mağlubiyetini geçtiğimiz sezon sahasında Fenerbahçe’ye 1-0 kaybederek yaşamıştı.