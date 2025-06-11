Cimbom ikinci yıldızı da bitirdi: Prensip anlaşması sağlandı

Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bayern Münih'ten Leroy Sane'yi İstanbul'a getirmek üzere olan sarı kırmızılılar Manchester City'den Bernardo Silva ile de prensip anlaşmasına vardı.

Manchester City'den ayrılması beklenen Portekizli yıldızı bedelsiz kadrosuna katmayı planlayan Galatasaray'ın CİTY'nin bonservis talebi üzerine planı değiştirdiği öğrenildi.

City ile pazarlık masasına oturmaya hazırlanan Galatasaray'ın Bernardo Silva için gözden çıkardığı bonservisin 10 milyon euro olduğu belirtildi.

Manchester City ile sözleşmesinin son yılına giren 30 yaşındaki Bernardo Silva, bu sezon 49 maça çıkıp 3902 dakika sahada kaldı ve 5 gol, 4 asistlik istatistik yakaladı.

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