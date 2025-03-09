Cimbom maç fazlasıyla puan farkını 7 yaptı

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı müsabakadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı.

Aslan bu sonuçla puanını 68 çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Galatasaray, Fenerbahçe’nin BAY geçtiği haftada hata yapmadı ve maç fazlasıyla rakibiyle puanı 7’ye çıkardı. Sarı-kırmızılılar, ligde gelecek hafta cuma günü Antalyaspor'u ağırlayacak.

27 MAÇTIR YENİLMİYOR

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray konuk olduğu Corendon Alanyaspor'u 2-1’lik skorla yendi. Süper Lig'de yoluna yenilgisiz devam eden tek takım olan sarı-kırmızılılar, böylece bunu Alanya karşısında da sürdürdü. Geçtiğimiz sezonun son haftasıyla birlikte Cimbom, çıktığı 27 müsabakada 22 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Galatasaray, ligde son olarak geçen sezon evinde Fenerbahçe'ye 1-0’lık skorla kaybetmişti.