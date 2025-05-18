Cimbom şampiyonluk maçına çıkıyor! Galatasaray - Kayserispor maçının muhtemel ilk 11'leri belli oldu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk edeceği Bellona Kayserispor'dan 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu matematiksel olarak garantileyecek.
RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Kapalı gişe oynanacak maç öncesi heyecan adeta doruğa ulaşmış durumda.
Karşılaşmaya saatler kala iki takımın muhtemel ilk 11'leri de belli olmuş durumda.
GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇININ MUHTEMEL İLK 11'LERİ
Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen.
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Karimi, Kartal, Ramazan, Bourabia, Cardoso, Nazon.