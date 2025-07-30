Cimbom spoiler verdi! Osimhen videosunda kaleci sürprizi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cimbom spoiler verdi! Osimhen videosunda kaleci sürprizi

Victor Osimhen'i İstanbul'a getiren Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızın transferiyle ilgili paylaştığı video, taraftarlar arasında kaleci transferi için heyecan yarattı.

Son şampiyon Galatasaray'ın 80 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Nijeryalı yıldız Victor Osimhen için hazırladığı video sosyal medyada gündem oldu.

Kaleci transferi için arayışlarını sürdüren sarı kırmızılıların gündemindeki isimlere videoda gönderme yapıldığı iddia edildi.

'DONDURMA, DONNARUMA'

Paylaşımı izleyen birçok taraftar, videonun bir dondurma tezgahında başlamasını ve tezgahta İtalyanca "La Gelateria" yazmasını PSG'den ayrılması beklenen İtalyan eldiven Gianluigi Donnarumma'ya bir gönderme olarak yorumladı.

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Osimhen transferinde de önemli rol oynayan mennajer George Gardi, bir Galatasaray taraftarının "Sonraki transfer Donnarumma mı?" sorusuna "Deniyoruz" yanıtını vermişti.

EDERSON'UN DÖVMESİ

Taraftarların bir bölümü ise videoda gözüken bir kişinin tişörtünün üzerindeki baskının Manchester City'nin Brezilyalı eldiveni Ederson'un dövmesi olduğuna dikkat çekti.

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Sarı kırmızılıların Osimhen'e imza attırdıktan sonra Ederson transferini bitirmek için Manchester City ile görüşeceği iddia edilmişti.

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