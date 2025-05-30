Cimbom'a Fransa'dan kötü haber: Yıldız kaleci teklifi reddetti

Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray'da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları da başladı.

14 yıllık efsane kaptanı Fernando Muslera'ya veda etmeye hazırlanan sarı kırmızılılar, Uruguaylı eldivenin yerini doldurmak için OGC Nice forması giyen Polonyalı file bekçisi Marcin Bulka'ya talip olmuştu.

İngiliz gazeteci Ben Jacobs'ın haberine göre Bulka sarı-kırmızılıların teklifini reddetti.

Beş büyük ligde forma giymek istediği öğrenilen 25 yaşındaki kaleciyle İtalya'dan Milan ve İngiltere'den Aston Villa'nın ilgilendiği öne sürüldü.

Fransız ekibinin Bulka transferinden 12 ila 15 milyon Euro aralığında bir bonservis beklentisi olduğu kaydedildi.

Muslera’nın yerini dolduracak isim bulundu