Cimbom'da Barış Alper krizi! İstediği maaş dudak uçuklattı

Galatasaray'da transferin gözde isimlerinden Barış Alper Yılmaz'ın takımdaki geleceği tartışma konusu oldu.

Suudi Arabistan kulübü NEOM'dan gelen 35 milyon euroluk teklifi reddeden Galatasaray'da oyuncuya yapılan astronomik teklif kriz yarattı.

İSTEDİĞİ MAAŞ ŞAŞKINLIK YARATTI

Yıllık 10 milyon euro maaş teklif edilen milli yıldızın Suudi ekibine transfer olmak istediği öne sürüldü. Galatasaray'ın 4.5 milyon euroluk yeni maaş teklifini kabul etmeyen Barış Alper Yılmaz'ın sarı kırmızılılardan maaşının 7.5 milyon euroya çıkarılmasını istediği iddia edildi.

Sosyal medya hesabından siyah ekran paylaşarak transferine izin vermeyen yönetime tepki gösteren 25 yaşındaki yıldızın üç gündür antrenmanlara da çıkmadığı öğrenildi.

'ULUSLARARASI KURALLARA AÇIKÇA AYKIRI'

NEOM'un oyuncuyla izinsiz görüşmesine tepki gösteren Galatasaray, Suudi ekibine ihtar vererek şu açıklamayı paylaşmıştı:

"Galatasaray Spor Kulübü olarak, erkek futbol takımımızın yeni sezona yönelik çalışmalarını titizlikle sürdürmekteyiz. Ana hedefimiz, hem Süper Lig’de hem de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde en güçlü kadro yapısıyla mücadele ederek, camiamıza yeni başarılar kazandırmaktır.

Bu plan çerçevesinde mevcut oyuncu grubumuzu korumak, kadromuzun istikrarını sağlamak ve ihtiyaç duyulan bölgelere gerekli takviyeleri yapmak önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

Son günlerde kamuoyunda yer alan oyuncularımızla ilgili transfer haberlerini dikkatle takip etmekteyiz. Kadrodaki her oyuncumuz, kulübümüz açısından önemli bir değerdir. Oyuncularımızın saha içi katkılarının yanı sıra aidiyetleri ve mücadeleleri tüm Galatasaraylıları mutlu etmektedir.

Ancak üzülerek belirtmek isteriz ki, müteakip defalar teklifleri reddedilmiş olmasına karşın, bazı kulüplerin FIFA kurallarını hiçe sayarak, sözleşmesi devam eden oyuncularımızın temsilcileriyle yetkisiz görüşmeler yaptıkları tespit edilmiştir. Bu girişimler, futbolun etik değerlerine ve uluslararası kurallara açıkça aykırıdır.

Galatasaray Spor Kulübü, oyuncularımızın iradesini ve huzurunu zedelemeyi amaçlayan bu tür etik dışı temaslar karşısında sessiz kalmamış, ilgili kurumlara gerekli ihtarnameler iletilmiştir. Sürecin en kararlı şekilde takipçisi olacağımızı vurgulamak isteriz.

Tüm taraftarlarımız emin olsunlar ki, Galatasaray kadrosunu korumakla kalmayacak, daha da güçlendirmek için çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir."

