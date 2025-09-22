Cimbom'da çok büyük sürpriz! İşte Galatasaray-Konyaspor maçının muhtemel ilk 11'leri

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor'u konuk edecek. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.
Galatasaray, Süper Lig'de sezona 5'te 5 yaparak başladı. Sarı-kırmızılı takım, haftaya 15 puanla lider girdi.
Bir maçı eksik Konyaspor ise 2 galibiyet ile birer beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 7 puan topladı.
GALATASARAY VE KONYASPOR'UN MUHTEMEL İLK 11'LERİ
Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış, Icardi.
Konyaspor: Deniz, Andzouana, Adil, Uğurcan, Guilherme, Bazoer, Ndao, Bjorlo, Melih, Bardhi, Umut.
