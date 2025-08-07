Cimbom'u umutlandıran haber! PSG kaleci transferini bitirdi

Kaynak: Haber Merkezi
Cimbom'u umutlandıran haber! PSG kaleci transferini bitirdi

Gianluigi Donnarumma'nın yerine kaleci arayan PSG, Lille'den Lucas Chevalier'i 40 milyon euro bedelle kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'de transfer hareketliliği devam ediyor.

Fransız devinde takımdan takımdan ayrılması beklenen İtalyan eldiven Gianluigi Donnarumma'nın yerine gelmesi beklenen kaleci transferinde sona geldi.

donna.jpg

PSG, Lille 23 yaşındaki Fransız kalecisi Lucas Chevalier için Lille ile anlaşmaya vardı.

L'Equipe'in haberine göre Paris kulübü, transfer için Lille'e 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Sağlık kontrolünden geçecek olan 23 yaşındaki kaleci, PSG ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

GALATASARAY'IN KULAĞI PARİS'TE

Chevalier transferinin resmileşmesinin ardından Donnarumma'nın takımdan ayrılmasına da kesin gözüyle bakılıyor. İtalyan file bekçisi, kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın da transfer listesinde üst sıralarda yer alıyor.

Son Haberler
Kayıp iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları 3. gününde!
Kayıp iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları 3. gününde!
Freni patlayan kamyon dehşeti: Saniyelerle kurtuldu! Güvenlik kamerası her şeyi kaydetti
Freni patlayan kamyon dehşeti: Saniyelerle kurtuldu!
Trendyol 1. Lig'de açılış haftasının hakemleri
Trendyol 1. Lig'de açılış haftasının hakemleri
Gezen sinema Pozantı’da: İlk perde açıldı!
Gezen sinema Pozantı’da: İlk perde açıldı!
Sahte diploma skandalına YÖK'ten flaş karar!
Sahte diploma skandalına YÖK'ten flaş karar!