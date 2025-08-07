Cimbom'u umutlandıran haber! PSG kaleci transferini bitirdi

Geçtiğimiz sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'de transfer hareketliliği devam ediyor.

Fransız devinde takımdan takımdan ayrılması beklenen İtalyan eldiven Gianluigi Donnarumma'nın yerine gelmesi beklenen kaleci transferinde sona geldi.

PSG, Lille 23 yaşındaki Fransız kalecisi Lucas Chevalier için Lille ile anlaşmaya vardı.

L'Equipe'in haberine göre Paris kulübü, transfer için Lille'e 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Sağlık kontrolünden geçecek olan 23 yaşındaki kaleci, PSG ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

GALATASARAY'IN KULAĞI PARİS'TE

Chevalier transferinin resmileşmesinin ardından Donnarumma'nın takımdan ayrılmasına da kesin gözüyle bakılıyor. İtalyan file bekçisi, kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın da transfer listesinde üst sıralarda yer alıyor.