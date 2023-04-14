14 Nisan 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Çimen suyu zararlı mı

Çimen suyunun kanı yenilediği öne sürülüyor. Peki, bu doğru mu, çimen suyu yararlı mı? İşte o sorunun yanıtı…

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 08:20
Takip Et

Çimen suyunun yararlı mı

Çimen suyu zararlı mı
+
Aa
-

Editör: Naim Arıoğlu

İçinde 100’den fazla vitamin ve enzim barındıran ve özel yetiştirilmiş çimlerden elde edilen ‘çimen suyu’, kanı yenileme özelliğiyle dikkat çekiyor. Tadı pek de hoş olmadığı için genelde tek yudumda içilen ve ağız tadını düzeltmek için peşinden bir dilim portakal yenen bu ilginç içecek hakkında 10’dan fazla kitap yazıldı. Özel tohumları olan bu çimen, yine özel olarak yetiştiriliyor.

1 hafta içinde büyüyen çimenin besleyici unsurlarından tam olarak faydalanabilmek için mutlaka suyunun içilmesi gerekiyor; çünkü örneğin salataya karıştırarak yendiğinde herhangi bir faydası görülmüyor. Uzmanlar günde 57 gram çimen suyunun insan vücudu için yeterli olacağını; alıştıktan sonra ise bunun en fazla 114 grama kadar çıkarılabileceğini belirtiyor.

E, C, A, B, B12, B9, B8, B6, B3, B2 ve B1 gibi vitaminler içeren ‘çimen suyu’nun içindeki mineraller de bir o kadar fazla: Bakır, demir, magnezyum, potasyum, manganez, iyot, kalsiyum, fosfor, selenyum, sülfür, bakır, çinko sodyum, bor, krom, kobalt ve molibden. Çimen suyu yüzde 70 oranında klorofilden oluşuyor. Klorofil ise ışığın ‘ilk ürünü’ olduğu için diğer bütün elementlerden daha fazla ışık enerjisi içeriyor.

İŞTE ÇİMEN SUYUNUN YARARLARI

Saçların aklaşmasını engeller

Sindirim sistemini düzenler

Vücuttaki ilaç artıklarını temizler

Kötü bakteri oluşumunu engeller

Vücuttan ağır metalleri temizler

Cildi yeniler

Kanı temizleyip kan dolaşımını düzenler

Hemoglobin üretimini artırır

Diş çürümelerini önler

Ağızda 5 dakika tutulursa diş ağrılarını keser, dişetlerini temizler

Yaraların çabuk iyileşmesini sağlar

Toksik ve kanserojen maddeleri nötralize eder

Karaciğeri temizler

Kan şekerini düzenler

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kemal Özkiraz 'jubile yapıyorum' diyerek son anketini paylaştı
1
﻿Kemal Özkiraz 'jubile yapıyorum' diyerek son anketini paylaştı
﻿Kemal Özkiraz 'jubile yapıyorum' diyerek son anketini paylaştı
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
2
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
3
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
4
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
﻿Ziraat Bankası sıfırlayacağı hesapları açıkladı. Başvurmazsanız hepsi gidecek
5
﻿Ziraat Bankası sıfırlayacağı hesapları açıkladı. Başvurmazsanız hepsi gidecek
﻿Ziraat Bankası sıfırlayacağı hesapları açıkladı. Başvurmazsanız hepsi gidecek
﻿Savcı Sayan, Ağrı Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarına el koydu. Seçilme ihtimali olmayan yerden aday gösterilmişti
6
﻿Savcı Sayan, Ağrı Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarına el koydu. Seçilme ihtimali olmayan yerden aday gösterilmişti
﻿Savcı Sayan, Ağrı Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarına el koydu. Seçilme ihtimali olmayan yerden aday gösterilmişti
﻿CHP’den her ay tam altın vaadi. Kimlerin faydalanabileceği açıklandı
7
﻿CHP’den her ay tam altın vaadi. Kimlerin faydalanabileceği açıklandı
﻿CHP’den her ay tam altın vaadi. Kimlerin faydalanabileceği açıklandı
﻿AB, Wagner Grubu'nu yaptırım listesine ekledi
﻿AB, Wagner Grubu'nu yaptırım listesine ekledi
﻿AB, Wagner Grubu'nu yaptırım listesine ekledi
﻿İstanbul'da intihar eden ünlü voleybolcunun Ganalı ailesi Türkiye'de
﻿İstanbul'da intihar eden ünlü voleybolcunun Ganalı ailesi Türkiye'de
﻿İstanbul'da intihar eden ünlü voleybolcunun Ganalı ailesi Türkiye'de
﻿Xiaomi Pad 6 tabletinin işlemcisi belli oldu
﻿Xiaomi Pad 6 tabletinin işlemcisi belli oldu
﻿Xiaomi Pad 6 tabletinin işlemcisi belli oldu
﻿Hakemden futbolcuya dirsek soruşturmasının üstü örtüldü
﻿Hakemden futbolcuya dirsek soruşturmasının üstü örtüldü
﻿Hakemden futbolcuya dirsek soruşturmasının üstü örtüldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.